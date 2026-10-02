У МЗС нічого не чули про переїзд іноземних посольств із Києва

Раніше таку інформацію поширили іноземні медіа.

Іноземні дипломатичні місії, які базуються в Києві, не надсилали жодних повідомлень про бажання перевести посольства з Києва кудись в інші міста. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС України Георгій Тихий повідомив журналістам.

"Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. Станом на зараз ми в МЗС жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипломатичних місій про плани кудись переїжджати не отримували", - наголосив він.

Як зауважив речник, якщо якісь дипмісії кудись збираються переміщуватися, тоді вони про це інформують МЗС України, бо так передбачено усталеними процедурами. Тихий підкреслив:

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"Повторю ще раз - станом на вечір пʼятниці жодних подібних звернень чи повідомлень від іноземного дипкорпусу не надходило".

Що цьому передувало

Раніше британське видання The Guardian повідомило, що за словами одного західного дипломата, "Росія планує заморозити Київ, відкинути його у кам’яний вік".

В іноземних посольствах поки що прийнято рішення залишатися в Києві. Однак альтернативні плани, які передбачають перенесення іноземних представництв до Львова або східної Польщі, все ж розробляються. Але реалізувати їх планується лише в тому випадку, якщо Росія почне прямі атаки на посольства.

Наразі Росія перейшла до масового застосування реактивних дронів, прагнучи знищити критичну інфраструктуру та намагаючись посилити тиск на українське населення. Деякі медіа вже пишуть, що російський диктатор й ініціатор війни Володимир Путін планує зробити Київ непридатним для життя.

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