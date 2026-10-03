Росіяни вдарили по Північному мосту в Києві: рух перекрито (відео)

Дрон влучив у конструкцію мосту. Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили.

Російські окупанти на світанку вдарили реактивним дроном по Північному мосту в Києві.

Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко. Поки що ніяких подробиць і наслідків цієї атаки він не розкрив.

Незадовго до влучання у міст у Києві оголошували повітряну тривогу жовтого рівня.

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Рух мостом перекрито

Як повідомила Київська міська військова адміністрація (КМДА), рух транспорту через міст перекрито. "Затримується рух автобусів №№ 21, 73, 101, 114 і тролейбусів №№ 29, 30, 31, 47 через перекриття руху Північним мостом", - йдеться у повідомленні.

Автобуси №№ 21, 73, 101 курсують за маршрутом:

Подільський мостовий перехід – ст. м. "Поштова площа" – Європейська площа.

За даними Кличка, на Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа.

"Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили", - деталізував він.

столиці утворилися значні затори в обох напрямках через Дніпро, – ЗМІ

Пізніше в КМДА додали, що Рух тролейбусів організовано:

на лівому березі, №№ 29, 30, 31, 47 – від вул. Милославської до Дарницької площі;

на правому березі, № 29, 30, 31, 47– від залізничної платформи "Куренівка", ст.м. "Лукʼянівська", вул. Кадетський гай та ст. м "Мінська" до ст. м "Почайна".

Водночас повідомляється, що великий затор зафіксували з Троєщини в бік правого берега. Також значні ускладнення руху є і в напрямку лівого берега.

Удар по Південному мосту 1 жовтня

1 жовтня 2026 року російські безпілотники щонайменше двічі атакували Південний міст у Києві. За словами міського голови Віталія Кличка, зафіксували влучання поблизу опорної частини споруди. Під час однієї з атак мостом проїжджав потяг метро. Пасажири та машиніст не постраждали.

Після ударів рух метро та наземного громадського транспорту мостом тимчасово зупинили для обстеження конструкцій.

Увечері 1 жовтня росіяни знову атакували міст. За попередньою інформацією, внаслідок влучання безпілотника були пошкоджені опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Рух метро й наземного громадського транспорту через міст зупинили.

2 жовтня мер Києва повідомив про нове влучання в Південний міст. Після кількох атак споруда закрили для руху транспорту і метро.

Через це в столиці виник транспортний колапс.

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