Зеленський відреагував на слова Путіна про 'втрату Україною державності'

На думку президента України, ці слова Путіна підтверджують, що його ціль - не Донбас, його ціль - окупація всієї України.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що Україна нібито втратила державність. Свою відповідь він озвучив на Гельсінському безпековому форумі.

Зеленський назвав "слабкістю світу" те, що ніхто не зупиняє подібні заяви російського диктатора.

"Чому слабкість? Ще в 2005 році лідер Кремля сказав, що найбільша трагедія XX сторіччя - це розпад Радянського Союзу. Ще в 2025 році він дав відповідь геополітичну його головним цілям", - зазначив президент України.

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Зеленський зазначив, що очільник Кремля не сказав про Першу світову війну, не визнав Другу світову війну, а також не назвав Чорнобиль найбільшою трагедією.

"Тобто, нічого того, що було пов'язано з людиною. Тому зрозуміла його ціль - повернути назад Радянський Союз, і його ціль - не схід України, його ціль - не Донбас, його ціль - окупація всієї нашої держави", - вважає президент України.

На думку Зеленського, висловлювання Путіна про втрату Україною державності демонструє, чого він хоче насправді і яким він бачить завершення війни.

У четвер, 1 жовтня, російський диктатор заявив, що Україна нібито втрачає державність.

"Україна не може існувати самостійно, керується ззовні та втрачає державність", - сказав Путін.

Російська агресія проти України

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами російського диктатора, Росія "не хотіла воювати", а нібито була змушена розпочати бойові дії через політику Заходу та України. Серед причин Путін назвав "русофобію", плани щодо розміщення інфраструктури НАТО, постачання озброєння Києву та "дії української влади проти Донбасу й Криму". Путін заявив, що "війська РФ завжди керувалися гуманітарними нормами й ніколи першими не атакували невійськові об’єкти". Очільник Кремля знову почав лякати застосуванням у світі зброї, яка "може знищити все живе".

Також ми писали, що прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Україна нібито має "заплатити ціну" за свої дії в останні місяці. За словами Пєскова, саме тому Москва посилила удари по Україні. Він назвав останні російські удари по Україні "частиною цієї ціни". Речник Путіна наголосив, що "Росія має зробити так, щоб нікому не спадало на думку оголошувати плани щодо нанесення їй нищівних ударів".

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