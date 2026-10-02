'Народний' iPhone 17e порівняли з iPhone 17: чи варто переплачувати $200

Незважаючи на те, що обидва смартфони працюють на новітньому чіпі Apple A19 і підтримують Apple Intelligence, різниця між ними все одно помітна.

Сьогодні Apple пропонує два відносно доступні смартфони – iPhone 17e та iPhone 17. Незважаючи на те, що обидва смартфони працюють на новітньому чіпі Apple A19 і підтримують Apple Intelligence , різниця між ними все одно помітна.

Журналісти порталу GSMArena протестували обидва пристрої та дали відповідь на питання, чи варто переплачувати 200 доларів за iPhone 17.

Обидва смартфони отримали алюмінієву рамку, скляну задню панель і захист Ceramic Shield 2. Крім того, пристрої мають сертифікацію IP68 і можуть витримувати занурення у воду на глибину до 6 метрів протягом 30 хвилин.

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При цьому iPhone 17e трохи компактніший і легший. Його розміри становлять 146,7 × 71,5 × 7,8 мм при вазі 169 г. У iPhone 17 – 149,6 × 71,5 × 8 мм і 177 г відповідно.

Головна візуальна відмінність – у передній частині: iPhone 17e зберіг більший виріз ("чубчик") у стилі старих моделей, тоді як iPhone 17 отримав сучасний Dynamic Island.

iPhone 17e оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм Super Retina XDR з роздільною здатністю 1170 × 2532 і частотою оновлення 60 Гц. У iPhone 17 екран більший – 6,3 дюйма. Тут використовується LTPO OLED із роздільною здатністю 1206 × 2622 пікселів і частотою 120 Гц. Крім того, дисплей підтримує Dolby Vision і є помітно яскравішим.

Саме екран став однією з найпомітніших відмінностей між двома моделями. На iPhone 17 прокрутка інтерфейсу та анімації виглядають плавніше завдяки 120 Гц, тоді як iPhone 17e обмежений стандартними 60 Гц.

iPhone 17e несподівано виграє за автономністю

iPhone 17e отримав акумулятор більшої ємності – 4005 проти 3692 мАг у iPhone 17. А оскільки його дисплей менший, він споживає менше енергії.

У тесті GSMArena iPhone 17e пропрацював 15 годин 30 хвилин проти 14 годин 59 хвилин у iPhone 17. При цьому результати окремих сценаріїв відрізняються: iPhone 17 довше тримає заряд під час перегляду відео та в іграх, а iPhone 17e показав перевагу під час дзвінків та веб-серфінгу.

Щодо швидкості заряджання перевага на боці iPhone 17. З використанням адаптера на 40 Вт або вище телефон заряджається від 0 до 100% приблизно за 85 хвилин. iPhone 17 має обмеження потужності 20–26 Вт, а для повної зарядки потрібно вже 94 хвилини.

Ще помітніша різниця при бездротовій зарядці: iPhone 17 підтримує MagSafe і Qi2 на потужності до 25 Вт, а iPhone 17e обмежений 15 Вт.

Продуктивність майже однакова

Обидва смартфони працюють на чіпі Apple A19 і оснащені 8 ГБ оперативної пам’яті. Базовий обсяг накопичувача також однаковий – 256 ГБ. Головна відмінність полягає в графічному процесорі. У iPhone 17 використовується п'ятиядерний GPU, тоді як у iPhone 17e – чотириядерний.

Це позначається насамперед на результатах графічних тестів: iPhone 17 набрав 5134 бали в 3DMark Wild Life проти 4226 у iPhone 17e. Щоправда, у повсякденній роботі різницю ви навряд чи помітите.

Також iPhone 17 пропонує більш сучасні стандарти підключення: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 та Ultra Wideband. У iPhone 17e – Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.3.

Камери: тут різниця помітніша

iPhone 17e отримав одну основну камеру на 48 Мп. Суперширококутного модуля у нього немає. iPhone 17 оснащений двома задніми камерами: основною на 48 Мп і суперширококутною. Крім того, у нього більш сучасна селфі-камера на 18 Мп, здатна робити як вертикальні, так і горизонтальні знімки.

Під час зйомки вдень основні камери обох моделей дають досить схожий результат при 1-кратному збільшенні. Однак при 2-кратному зумі iPhone 17 демонструє більше деталей. Ще більш очевидна перевага стає помітною під час зйомки з широким кутом.

У темряві основні камери обох смартфонів знімають схоже. У iPhone 17e знімки можуть бути трохи більш зашумленими, а iPhone 17 краще справляється з деталізацією при 2-кратному збільшенні.

З відео ситуація аналогічна: обидва смартфони вміють записувати ролики в 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду, хоча iPhone 17 додатково дозволяє знімати на надширококутну камеру.

iPhone 17 чи iPhone 17e: який вибрати

За словами GSMArena, iPhone 17e не можна назвати просто урізаною версією iPhone 17. Він дійсно поступається старшій моделі за дисплеєм, камерами, графічною продуктивністю та швидкістю заряджання, але при цьому пропонує більш компактний корпус, трохи кращу автономність і той самий процесор A19.

Головна перевага iPhone 17e – ціна. За 599 доларів покупець отримує сучасний процесор, 256 ГБ пам’яті в базовій версії та практично той самий досвід роботи з iOS.

Але доплатити за iPhone 17 все ж варто, якщо є така можливість, вважають оглядачі. У нього чудовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц, надширококутна камера, покращені селфі, швидша зарядка, продуктивніший графічний процесор та сучасні стандарти бездротового зв’язку.

Нагадаємо, цієї осені Apple представила лише три смартфони – – на своїй вересневій презентації. Компанія змінила звичний графік випусків, вирішивши повністю розділити флагманську та базову лінійки. Звичайні версії iPhone 18 і тонкий iPhone Air 2 з’являться на початку 2027 року.

Приблизно в цей же час вийде середньобюджетний iPhone 18e і, якщо вірити чуткам, він збереже екран із частотою оновлення 60 Гц, але отримає Dynamic Island.

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