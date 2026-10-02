Євросоюз поставив Україні жорсткі умови для продовження фінансування, - FT

Це рішення було ухвалено в той час, коли Україна стикається з дедалі частішими російськими ударами по цивільній інфраструктурі.

Брюссель відхилив запит України про надання додаткової фінансової допомоги в поточному році, вимагаючи від Києва проведення обіцяних реформ як умови для отримання подальшого фінансування від ЄС. Про це пише газета Financial Times.

Зазначається, що це рішення було ухвалено в той час, коли Україна стикається з дедалі частішими російськими ударами по цивільній інфраструктурі, а парламент країни зазнає труднощів із ухваленням реформ, необхідних для розблокування допомоги з боку ЄС та інших донорів.

Київ оцінив додаткові потреби у сфері оборони в 27 мільярдів євро та звернувся до Європейської комісії з проханням допомогти покрити цей дефіцит за рахунок дострокового надання траншів із кредитного пакету ЄС на суму 90 мільярдів євро, узгодженого наприкінці минулого року.

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Важливо, що цей кредит був розрахований на покриття більшої частини фінансових потреб України у 2026 та 2027 роках із виділенням до 45 мільярдів євро щорічно за умови виконання певних етапів реформування. Однак у поточному році було виділено лише 15,7 мільярда євро, частково через затримки з виконанням вимог щодо реформ.

Але Брюссель відхилив прохання про дострокове виділення коштів, запланованих на 2027 рік, і натомість наполіг на виконанні Києвом умов, які могли б відкрити доступ до приблизно 34 мільярдів євро допомоги ЄС уже цього року.

Реформи, які Україна має провести для отримання фінансування, передбачають скасування звільнення від сплати ПДВ для дрібних посилок та запровадження нових правил оподаткування для цифрових платформ.

Обидва заходи були схвалені парламентом, однак ухвалені закони містять суперечливу поправку, що послаблює правила щодо "політично значущих осіб" – посилення цих правил було однією з вимог ЄС для посилення боротьби з корупцією. Якщо ця поправка набере чинності, вона може поставити під загрозу виконання Україною умов, необхідних для отримання допомоги від ЄС.

Єврокомісари Валдіс Домбровскіс і Марта Кос надіслали листа спікеру парламенту України, наголосивши, що Україна, як і раніше, може розраховувати на додаткову фінансову допомогу у 2026 році за умови виконання необхідних реформ. У ньому зазначено:

"Вкрай важливо не допустити послаблення діючих в Україні механізмів контролю щодо політично значущих осіб".

Кошти для України

У спільній заяві, опублікованій у четвер, Україна та Європейська комісія повідомили, що визначили способи покриття бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік. Також підтвердили кроки, необхідні для забезпечення своєчасного виділення коштів.

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