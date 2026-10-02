'Нова пошта' змінила розцінки для посилок: деталі

В компанії вважають, що нові обмеження більшість клієнтів не відчує.

З 1 жовтня логістичний оператор "Нова пошта" змінює термін безплатного зберігання посилок. Відтепер відправлення у відділеннях компанії будуть зберігати безплатно п’ять днів, а не сім, як раніше, йдеться на сайті оператора.

Серед причин обмеження строків зберігання в компанії вказують на ризики ушкодження посилок через російські атаки.

"Сьогодні швидкість отримання відправлень є запорукою безпеки. В умовах постійних ворожих атак на цивільну інфраструктуру, що менше часу відправлення перебуває у відділенні, то нижчий ризик його втрати чи пошкодження", – йдеться в повідомленні.

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В "Новій пошті" зазначають, що зміни не торкнуться переважної більшості клієнтів. Згідно зі статистикою компанії, протягом перших п’яти днів відправлення забирають 97% отримувачів.

"Зміни стосуються безплатного зберігання документів, посилок, вантажів та шин/дисків. Строк безплатного зберігання палет залишається без змін і складає 3 дні", – додають в "Новій пошті".

"Нова пошта" – останні новини

Від початку повномасштабної війни російські війська регулярно атакують логістичну інфраструктуру України. Серед цілей неодноразово опинялися відділення, термінали та сортувальні центри "Нової пошти". Збитки компанії від російських обстрілів, за її оцінками, склали 325 млн грн лише за перші чотири місяці року.

У четвер, 1 жовтня, у роботі "Нової пошти" стався масштабний технічний збій. Проблеми спостерігалися у мобільному застосунку та в особистому кабінеті. Деякі користувачі не могли увійти до системи, створити та завантажити експрес-накладні. Причиною збою стала DDoS-атака.

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