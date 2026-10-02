Зараз на Донбасі розгортається найбільша битва війни, і це не Костянтинівка, - аналітик

Росіяни докладають максимальних зусиль у спробах створити величезне оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Росія зосередила одразу чотири армії на відносно вузькій ділянці фронту усього в 50 км для наступу на місто Добропілля Донецької області. Саме зараз на Донбасі розгортається, ймовірно, найбільша битва російсько-української війни. Про це у своєму блозі в соцмережі X пише військовий аналітик Клеман Молен.

За його словами, масштаб боїв за Добропілля останнім часом значно зріс. Російські війська щодня відправляють у штурми сотні військовослужбовців, і ці сотні винищуються день за днем. Піхотні атаки супроводжуються великою кількістю безпілотників і керованих авіабомб.

"Масштаби битви за Добропілля рідко можна було спостерігати раніше", – зазначає Молен.

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Оглядач розповідає, що Росія прагне використати цей напрямок для подальшого просування в бік Краматорська – одного з ключових міст Донбасу, яке залишається під контролем України.

За оцінками Молена, упродовж останніх тижнів російські підрозділи змогли просунутися на південь від Добропілля та закріпитися там на північ і захід від української оборонної лінії.

Водночас на північній ділянці російська армія не змогла досягти значного просування, попри численні спроби проникнення в українські позиції.

Молен стверджує, що українські сили провели там контратаки та змогли зачистити частину районів, куди до того проникли російські військові.

За оцінкою аналітика, у той час як в районі Дружківки ситуація стабілізувалася, саме район Добропілля перетворився на головний напрямок фронту, де росіяни докладають своїх найбільших зусиль.

Росія втрачає ініціативу

Крім того, в іншому дописі Молен аналізує стратегічну ситуацію на фронті, яка поступово повертається не на користь агресора.

Він зауважив, що Росія утримує стратегічну наступальну ініціативу з жовтня 2023 року і відтоді постійно просувається вперед, попри шалені втрати. Однак зараз ця тенденція почала руйнуватися, пише аналітик.

"Це не означає, що їх зупинили: вони продовжують повільніші просування, особливо на Донбасі, але ці просування компенсуються територіями, втраченими на користь України", - пише Молен наводячи статистику територіальних здобутків і втрат росіян за останні три роки.

Він наголошує, що Росія "більше не просувається так, як раніше".

Війна в Україні

Як писав УНІАН, Сили оборони відновили контроль поблизу Калинового в районі Купʼянська, просунувшись у "сірій зоні" ближче до річки Оскіл. Водночас аналітики повідомляють про наступ РФ біля Василівки та Шевченка, що розташовані на південь від Добропілля. Там противник намагається просуватися до важливого оборонного центру українських військ.

Також ми розповідали, що 27 вересня російські війська зазнали рекордних добових втрат – 2090 осіб убитими та пораненими. Це був лише четвертий випадок від початку війни, коли втрати РФ перевищили 2000 осіб на добу.

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