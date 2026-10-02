Таємниця Ноєвого ковчега переходить у нову фазу: вчені заглибилися під загадкове місце

Результати буріння змушують по-новому подивитися на деякі попередні пояснення, згідно з якими об'єкт є природним скельним утворенням.

Дослідники, які вивчають місце, яке деякі вважають Ноєвим ковчегом, завершили перший повний польовий сезон робіт, повідомляє Fox News. Вони пробурили ґрунт більш ніж на понад 18 метрів углиб і зібрали сотні зразків, які зараз аналізують у лабораторіях.

Проєкт дослідження Ноєвого ковчега, який підтримує університет Ağrı İbrahim Çeçen, протягом останнього року збирав зразки ґрунту на території Дюрупинар неподалік гори Арарат на сході Туреччини.

Уперше незвичайне утворення у формі човна виявили у 1959 році. Відтоді воно неодноразово ставало предметом припущень про можливий зв'язок із біблійним Ноєвим ковчегом. Водночас геологи вважають, що це природне утворення.

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У науковій роботі 1996 року геологи Лоренс Джин Коллінз і Девід Франклін Фасолд відкинули твердження про те, що це може бути Ноїв ковчег. Вони дійшли висновку, що передусім йдеться про "природне скельне утворення", зазначають автори.

Проте протягом наступних десятиліть дослідники продовжували вивчати місце. Нині проєкт за підтримки університету використовує глибоке буріння та інші методи, щоб дослідити те, що знаходиться під поверхнею загадкового утворення.

Під час останнього польового сезону фахівці зібрали понад 300 зразків ґрунту на різній глибині - як усередині утворення, так і за його межами, розповів віцепрезидент Noah's Ark Research Project Ендрю Джонс.

Вперше на цьому місці дослідники також використали глибоке кернове буріння. У деяких ділянках вони досягли глибини 20 метрів і отримали зразки безпосередньо зсередини утворення. Їх передали до лабораторій для аналізу. Джонс сказав:

"Саме це ми досліджуватимемо цієї зими. Хочемо з'ясувати, чи зможемо знайти якісь ознаки діяльності людини або щось, що свідчило б про деревину, яка з часом розклалася".

Науковці сподіваються, що аналіз допоможе встановити, чи є під утворенням сліди людської діяльності або матеріали, які можуть відповідати залишкам деревини.

За словами Джонса, рішення провести глибше буріння ухвалили після попереднього відбору зразків у 2024 році. Тоді вчені виявили відмінності між ґрунтом, зібраним усередині та за межами утворення.

Зокрема, за його словами, зразки з території всередині містили втричі більше органічних речовин, а також на 38% більше калію. Крім того, дослідники зафіксували відмінності в показниках pH.

"Біля поверхні ми бачимо різницю в ґрунті. Тож давайте цього року заглибимося і подивимося, що зможемо знайти", - пояснив Джонс.

Будь-які подібні докази можуть мати значення для дослідницької групи, яка намагається з'ясувати, чи може утворення у формі човна містити залишки рукотворної конструкції.

Джонс заявив, що результати буріння змушують фахівців по-новому подивитися на деякі попередні пояснення, згідно з якими об'єкт є природним скельним утворенням.

"Коли цього року ми вперше пробурили саме утворення, то не натрапили на жоден суцільний блок породи - ні вапняку, ні будь-якої іншої породи. Ми переважно потрапляли в ґрунт", - розповів він.

У деяких місцях команда зустрічала великі камені, однак, за словами Джонса, дослідники не виявили під утворенням однорідного суцільного шару твердої породи. Дослідник сказав:

"Ми все ще вивчаємо результати, але вважаємо, що це має змусити скептиків замислитися, коли вони називають це скельним утворенням".

Цікаві знахідки

Новий інтерес до місця також підігріли давні фрагменти кераміки, знайдені неподалік утворення. У деяких нещодавніх повідомленнях їх пов'язували з теорією про Ноїв ковчег.

Однак Джонс уточнив, що кераміку знайшли поруч з утворенням, а не всередині нього.

За його словами, за стилістичними ознаками фрагменти попередньо датували періодом від раннього халколіту, або мідної доби, до залізної доби.

Джонс також розповів, що поблизу утворення розташовані два давні поселення. На його думку, їхня близькість може мати значення, якщо зрештою буде встановлено зв'язок цього місця з Ноєвим ковчегом.

"Можна з'єднати ці крапки", - сказав Джонс, зазначивши, що розкопки в сусідньому поселенні ще не проводилися.

"Якщо це Ноїв ковчег, то виходить, що люди жили безпосередньо поруч із ним ще в давнину", - пояснив він.

Джонс, який назвав себе християнином, сказав, що вірить у біблійну історію. Водночас він наголосив, що дослідникам ще належить виконати "величезний обсяг роботи", і закликав не робити передчасних висновків.

Він також зазначив, що розуміє скептицизм щодо цього проєкту.

"Я можу це зрозуміти, адже в мене є друзі-атеїсти або агностики, і вони думають, що я шукаю будинок Санта-Клауса чи щось подібне", - сказав дослідник.

Він наголосив, що польовий етап роботи вже завершено, але лабораторний аналіз ще триває, тому робити масштабні висновки поки зарано.

"Нам ще потрібно завершити лабораторні дослідження. І я сподіваюся, що всі зможуть стежити за процесом і побачити, що ми знайдемо", - підсумував фахівець.

Залишки Ноєвого ковчега

Нагадаємо, команда, яка шукає можливі залишки Ноєвого ковчега, нещодавно показала відео зсередини масивної формації Дурупінар у Туреччині. Фахівці пов’язують це утворення з біблійним судном, однак жодних доказів того, що саме тут знаходиться Ноїв ковчег, наразі немає. Йшлося, що формація Дурупінар має довжину близько 156 метрів. Дослідники відправили дрон Gopher в один із отворів, щоб він спробував дістатися до нанесених на карту порожнин усередині структури.

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