Серед близько 100 предметів із грецьких пам’яток вчені виявили кільця з позаземного металу

Близько трьох тисяч років тому представники грецької еліти носили персні, виготовлені з металу, що впав з небес.

Третина залізних прикрас, знайдених у гробницях Греції та Криту, де одне з найбільших озер майже зникло, була виготовлена з металу, що впав із космосу. Ймовірно, це залізо мало немісцеве походження, що лише підсилює його символічне значення. Про це пише The Daily Galaxy.

Дослідники проаналізували понад дев’яносто предметів, знайдених на тридцяти трьох археологічних пам’ятках Греції, однак саме масштаб виконаної роботи вразив команду в першу чергу.

Близько трьох тисяч років тому представники грецької еліти носили кільця, виготовлені з металу, що впав з небес.

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Результати дослідження були опубліковані в журналі Journal of Archaeological Science. Вони свідчать про те, що персні та печатки, поміщені в поховання, були виготовлені з метеоритного заліза - надзвичайно рідкісного матеріалу, присутність якого в цих могилах породжує стільки ж питань, скільки й дає відповідей.

Хімічний "відбиток", що розкриває таємницю

Дослідники Матьє Гунель та Елені Мандзурані вивчили залізні прикраси з різних музейних колекцій: усі вони походили з гробниць, призначених для представників грецької та критської еліти.

Цікаво, що в якості інструменту використовувався портативний рентгенофлуоресцентний аналізатор - прилад, що дозволяє проводити дослідження без руйнування зразка. Об’єкт піддається опроміненню, і елементи, що містяться в ньому, випромінюють вторинне рентгенівське випромінювання з характерними енергетичними показниками. Цього достатньо для визначення хімічного складу без необхідності відбору проб.

Згідно з даними дослідження, залізо метеоритного походження містить високу концентрацію нікелю - значно вищу за ту, що характерна для заліза, отриманого шляхом плавки земної руди. Приблизно третина досліджених предметів мала цей хімічний "відбиток". Мандзурані сказала:

"Це свідчить про те, що метеоритне залізо вважалося дуже цінним металом, який використовували для виготовлення предметів особливої значущості, призначених для людей високого соціального статусу".

Предмети одного й того ж типу

Важливо, що під час ознайомлення з результатами дослідження чітко простежується одна закономірність. Кожен артефакт, у якому було виявлено метеоритне залізо, належить до однієї з двох категорій: печатки або персні-печатки. У всіх випадках залізо поєднувалося із золотом, сріблом або бронзою.

Кільця були одними з найбажаніших прикрас у Середземномор’ї епохи бронзи. Їх знаходили в похованнях поруч з іншими цінними предметами; вони слугували не стільки повсякденними прикрасами, скільки символами соціального статусу, влади чи високого становища.

Це явище не обмежується лише Грецією: знахідки, зроблені в Польщі, вказують на те, що тамтешні майстри епохи бронзи також мали доступ до подібного ресурсу, виготовляючи з нього браслети, намиста та ножі. Та й найдавніший залізний виріб, знайдений у Єгипті - трубчасті намистини, виготовлені понад 5000 років тому, - також виявився метеоритного походження.

Звідки взявся цей метал

Зазначається, що саме тут криється найінтригуюча частина дослідження. Метеоритний матеріал - рідкість для Греції, тому вчені припускають, що його завозили ззовні. Найбільш імовірним джерелом вони вважають Єгипет: великі пустельні території цієї країни сприяють як збереженню, так і виявленню фрагментів метеоритів.

На користь цієї версії свідчить переконливий історичний прецедент. У Єгипті вже знаходили вироби з метеоритного заліза - зокрема, кинджал із гробниці Тутанхамона, позаземне походження якого було підтверджено аналізом. Якщо ця гіпотеза вірна, то цінність цих прикрас визначалася їхньою подвійною унікальністю: це був метал, що впав з небес, і матеріал, доставлений із далеких країв. У статті зазначено:

"І нарешті, ще один важливий момент допомагає визначити часові рамки появи цих виробів. У бронзову добу в Середземномор’ї ще не вміли виплавляти залізо з руди. Єдиним доступним джерелом металевого заліза були метеорити, в яких воно зустрічається в самородному вигляді й піддається обробці методом кування. Ця технологічна особливість частково пояснює високий статус подібних виробів: вони були виготовлені з матеріалу, який майстри тієї епохи просто не вміли отримувати самостійно".

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