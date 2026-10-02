Україна може отримати ракети для Patriot від країни на іншому кінці світу, - ЗМІ

Японія наразі має певні юридичні та політичні обмеження щодо експорту озброєнь.

Японія планує відновити внутрішні обговорення щодо можливості надання або продажу Україні озброєння, зокрема ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив депутат японського парламенту від правлячої Ліберально-демократичної партії та колишній міністр оборони Іцунорі Онодера під час візиту до Києва, пише РБК-Україна.

За його словами, в Японії існують певні юридичні обмеження, а також обмеження на рівні державної політики.

"Однак, під керівництвом прем'єр-міністра Такаічі ми маємо намір ініціювати внутрішньоурядові дискусії щодо подальших кроків, використовуючи цей візит як каталізатор", - зазначив Онодера.

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Він зазначив, що нинішній візит до України є продовженням діалогу, який Токіо та Київ ведуть останнім часом. Онодера також наголосив на зміцненні довіри між двома країнами та повідомив, що результати переговорів у Києві планують обговорити з урядом Японії.

"Я відчуваю, що наразі ми перебуваємо на етапі, коли довірчі відносини між Японією та Україною невпинно зміцнюються. Що стосується розбудови цих відносин у майбутньому, ми плануємо провести відповідні консультації з урядом Японії за підсумками нинішнього обміну думками", - зазначив політик.

Вимоги РФ до Японії

Як повідомляв УНІАН, Росія направила офіційний протест Японії з вимогою прибрати з японської території американські системи Typhon, здатні запускати крилаті ракети Tomahawk та зенітні ракети SM-6.

За словами міністра оборони Сіндзіро Коїдзумі, системи Typhon планується перекинути на американську військову базу в Японії приблизно з середини жовтня. Він підкреслив, що ця ініціатива "є суто тимчасовим розгортанням" для навчань.

Цікаво, що це розгортання стане лише третім у Японії після того, як систему відправили на авіабазу Каноя в префектурі Кагосіма в червні та на авіабазу Корпусу морської піхоти США Івакуні в префектурі Ямагуті у 2025 році.

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