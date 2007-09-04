У літературному фестивалі “Просто так” взяли участь понад 200 авторів

У восьмому щорічному всеукраїнському фестивалі сучасної української літератури “Просто так” взяли участь понад 200 авторів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили голова журі фестивалю, заступник голова Національної спілки письменників Василь ШКЛЯР та члени журі Михайло БРИННИХ, Юрій ЛУКІНОВ, Петро МАЦКЕВИЧ, Михайло СИДОРЖЕВСЬКИЙ та Валерій НЕЧИПОРЕНКО.

Як повідомив В.НЕЧИПОРЕНКО, на сьогодні члени журі можуть назвати більшість тих, хто буде запрошений на фінальну частину фестивалю, яка відбудеться 8 вересня у місті Коростень Житомирської області.

За його словами, фіналісти фестивалю 8 вересня зможуть зачитати свої твори перед широким загалом. Змагання проводитимуться у п’яти номінаціях: “Проза”, “Поезія”, “Літературна критика”, “Дитяча література”, “Сатира та гумор”.

При цьому, В.НЕЧИПОРЕНКО наголосив, що особиста участь автора у фінальній частині фестивалю є обов’язковою.

Також він повідомив, що сьогодні надійшло підтвердження про участь від іноземного спонсора фестивалю - польської Фундації “Молода Демократія”.

За словами В.НЕЧИПОРЕНКА, завдяки підтримці цього фонду, Гран-прі фестивалю зросте до 10 тисяч гривень, а фірма “ДіаВест” ще додасть до нього свій ноутбук. Будуть також інші премії - в усіх номінаціях, додав він.

Члени журі також нагадали, що в середу в рамках фестивалю розпочинається акція під назвою “Література свіжого повітря”. Для проведення цього заходу відведена ділянка землі на березі річки Уж. Усім бажаючим буде забезпечена можливість встановити намет на природі, представити свою творчість та познайомитися з творами інших авторів.

У свою чергу, В.ШКЛЯР зазначив, що фестиваль “Просто так” вперше проходить під патронатом Національної спілки письменників України. За його словами, фестиваль видався далеко не аматорським, і багато творів заслуговують на особливу увагу. Він також зауважив, що “найбідніше” на фестивалі представлена критика.