Уперше в Києві виступить легенда світового балету Ніна Ананіашвілі

26 березня в Києві на сцені Національної опери України вперше виступить знаменита балерина Ніна Ананіашвілі з балетною трупою Тбіліського театру опери та балету ім. Захарія Паліашвілі.

В один вечір київські глядачі зможуть побачити одразу кілька балетних прем`єр: чотири одноактних балети чотирьох відомих хореографів: Duo Concertant (Хореографія Джорджа Баланчина, музика Ігоря Стравінського), Falling Angels (Хореографія Іржі Кіліана, музика Стівена Раіха), Принади Маньєризму (Хореографія Олексія Ратманського, музика Франсуа Куперена) і Сагалобелі (Хореографія Юрія Посохова, музика Іосеба Кечакмадзе, Реваза Лагідзе, Гіоргі Цабадзе й Мераба Мерабішвілі).

Duo Concertant. Крім танцівників, у балеті задіяні й музиканти, що з руки Баланчина інтегровані в балетне дійство і є частиною хореографічної концепції.

Falling Angels. Результатом симбіозу хореографії Іржі Кіліана й барабанної композиції Стівена Раіха став політ восьми балерин. Сам же хореограф каже про свій балет так: "Falling Angels — це балет про нашу професію".

Принади Маньєризму. Незважаючи на те, що цей балет не має конкретної фабули, його не можна назвати абстрактним. Як говорив Джордж Баланчин: "балет сам по собі не може бути абстрактним, оскільки виконується не якимись невизначеними фігурами, а цілком конкретними чоловіками й жінками".

Сагалобелі. В балеті Сагалобелі (Пісня) Юрій Посохов намагався передати враження, отримані ним в Грузії, за допомогою мистецтва пластики, використовуючи пластичні елементи грузинських народних танців, що, як зазначають організатори, органічно влилися в малюнок сучасної хореографії. Для посилення ефекту хореограф використав у балеті авторську музику на основі народних мотивів.

"Цього року ми святкуємо двадцятиріччя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Грузією. Ми запланували цілий ряд масштабних культурних подій, присвячених цій даті, однак, без усяких сумнівів, найяскравішим з них стане чарівний вечір балету з незабутньою Ніно Ананіашвілі", — зазначив Грігол Катамадзе, Посол Грузії в Україні.

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Ніна Ананіашвілі — Народна артистка Росії та Грузії. Володарка таких нагород міжнародних конкурсів, як Золота медаль X балетного конкурсу у Варні, Золота медаль IV Московського балетного конкурсу, Золота медаль V Московського балетного конкурсу, Гран-прі III Міжнародного балетного конкурсу, Джексон, США.

У 1981 році Ніна Ананіашвілі була прийнята в трупу Большого театру як солістка, а в період із 1985-2004 рр. була прима-балериною Большого театру.

Ніна стала першою балериною з пострадянського простору, що отримала запрошення виступати як Guest Artist фз трупою New York City Ballet, театру, що асоціюється насамперед із легендою світової хореографії Джорджем Баланчиним.

Ніна Ананіашвілі стала першою балериною, нагородженою Російською національною премією Тріумф за внесок у мистецтво, а також 1997 року вона отримала нагороду Жінка Року від Американського Інституту Біографії, 1999-го — міжнародний приз Золота Богиня, заснований представником французької королівської сім`ї Марією де Бурбон.

З 1993 по 2009 рік Ніна Ананіашвілі була прима-балериною American Ballet Theatre, сцену якого була змушена залишити, аби присвятити себе художньому керівництву Тбіліського театру опери та балету.

У 2004 році Ніна Ананіашвілі зайняла пост художнього керівника балетної трупи Тбіліського театру опери та балету ім. Захарія Паліашвілі. Під її керівництвом протягом шести театральних сезонів на сцені театру були представлені 30 балетів і мініатюр, серед яких як нові редакції класичних балетів, так і балети Джорджа Баланчина, Фредеріка Аштона, Їржі Кіліана, Олексія Ратманського та інших найвідоміших сучасних хореографів.

Трупа Тбіліського театру опери та балету успішно гастролює в США, Японії та Європі.

Корреспондент.net

