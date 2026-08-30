'Страшне слово – піхота': командирка взводу пояснила, чому військові йдуть у СЗЧ

Серед операторів БПЛА чи артилеристів випадків СЗЧ менше, ніж серед піхотинців.

Випадки самовільного залишення частини (СЗЧ) є і в 56 бригаді, як і у всіх інших, але нечасті.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказала молодша лейтенантка, командирка взводу важких бомбардувальних дронів Вікторія (Руна) Ковбасюк. Вона припустила, що на рішення піти в СЗЧ передусім впливає страх.

"Кожному військовому страшне слово "піхота"... Ми – люди, всі ми боїмося. Ті, кому випала така доля, йдуть, напевно, в СЗЧ. Також є випадки, коли люди побували в піхоті, вийшли з позиції, вижили, і в них думки, що вони більше не хочуть туди повертатися", - розповіла військова і додала, що з операторів БПЛА чи артилерії випадків СЗЧ менше.

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Навпаки, за її словами, у бригаді багато випадків повернення з СЗЧ.

"До нас в бригаду приходять з інших, до мене в підрозділ дуже багато приходять. Люди повернулися з СЗЧ і зараз дуже класні оператори БПЛА, а раніше вони просто боялися бути в піхоті", - дталізувала Руна.

Також військова оцінила нові контракти з чітко прописаними термінами служби. Вона зазначила, що якщо цих контрактів усі будуть дотримуватися, то люди будуть йти служити і знатимуть, що в них потім є відстрочка.

"Якщо ж будуть порушення, то 1-3 такі випадки і більше ніхто на це не підпишеться", - попердила вона.

Говорячи про контракти Руна зауважила, що до них у бригаду за контрактами для молоді 18-24 прийшло мало людей.

"Найбільше зараз долучаються через рекрутинг", - уточнила вона.

Ситуація із СЗЧ

Раніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець називав причину, через яку військові йдуть у СЗЧ. Він зазначав, що в Україні існує наказ, яким встановлено, що військові не можуть перебувати на передовій довше 60 діб. Однак на практиці дуже часто цей термін перевищується.

В липні Верховна Рада офіційно продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні на три місяці, до 31 жовтня. Це голосування стало вже 20 з початку повномашстабної війни.

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