Жінкам після 50 треба позбутися цієї звички: кардіологи розкрили її небезпеку

Багато факторів ризику серцево-судинних захворювань можна контролювати за допомогою здорового харчування та регулярної фізичної активності.

Кардіологи назвали післяобідню звичку, яка негативно впливає на здоров'я серця жінок після 50 років.

Йдеться про тривале сидіння після їжі – фахівці радять замінити його короткою прогулянкою, пише Parade. Справа в тому, що з віком ризик серцево-судинних захворювань зростає. За словами кардіолога Альберто Моралеса, із віком артерії стають жорсткішими, може підвищуватися артеріальний тиск, а в судинах поступово накопичуються бляшки.

Крім того, після 50 років відбуваються метаболічні зміни – підвищення рівня холестерину, розвиток інсулінорезистентності та посилення запальних процесів. Усе це може збільшувати навантаження на серцево-судинну систему.

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Чому жінкам після 50 років варто особливо стежити за серцем

За словами кардіолога Ніші Паріх, із віком у жінок виникає одразу кілька факторів ризику: високий тиск, підвищений холестерин, надмірна вага, переддіабет або діабет.

Після менопаузи додається ще один фактор. Як пояснює Моралес, гормон естроген має захисний вплив на серцево-судинну систему, а під час менопаузи його рівень знижується.

Якої звички після їжі радять позбутися

Обидва кардіологи, яких опитали автори матеріалу, дали однакову рекомендацію: не варто проводити час сидячи одразу після їжі.

Натомість фахівці радять вийти на 10–15-хвилинну прогулянку після обіду або перекусу.

Моралес зазначив, що після прийому їжі рівень цукру в крові може помітно підвищуватися. Фізична активність у цей момент допомагає організму краще впоратися з метаболічним навантаженням.

Паріх також звернула увагу на стрибки інсуліну, особливо після солодких продуктів. Тому коротка прогулянка після десерту або солодкого перекусу також буде корисною.

За словами лікарів, загалом малорухливий спосіб життя є одним із факторів ризику серцево-судинних захворювань. Регулярна фізична активність, навпаки, допомагає зменшувати цей ризик.

Що ще можна зробити для здоров'я серця

Кардіологи радять зробити фізичну активність частиною щоденної рутини. Навіть коротка прогулянка після обіду може стати простою звичкою, яку легко підтримувати щодня.

Загалом лікарі наголосили, що багато факторів ризику серцево-судинних захворювань можна контролювати за допомогою здорового харчування та регулярної фізичної активності.

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