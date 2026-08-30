РФ просувається на Донбасі, а Україна готується до битви за його останні оплоти, - BI

Навряд чи навіть можливе захоплення всього Донбасу автоматично змусить Кремль погодитися на припинення вогню.

Окупанти продовжують повільно просуватися на Донбасі, а українські військові готуються до важких боїв за останні великі оборонні рубежі регіону. Експерти попереджають: ситуація для ЗСУ на окремих ділянках фронту погіршується, однак темпи російського наступу залишаються вкрай низькими.

Як пише Business Insider, за оцінками представників однієї з провідних європейських розвідувальних служб, росіяни можуть вийти на околиці Краматорська та Слов'янська на початку 2027 року. Ці міста є центром останнього великого українського оборонного поясу на Донбасі.

При цьому розвідники вважають, що Росія може захопити Донбас повністю вже наступного року. Однак така кампанія коштуватиме російській армії величезних втрат.

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Водночас не всі експерти вважають такий сценарій неминучим, зазначило видання. Наприклад, військовий аналітик Франц-Штефан Гаді зазначив, що російські війська нині просуваються найповільнішими темпами з зими. На його думку, за нинішньої швидкості наступу Москва не зможе повністю захопити Донбас до початку 2030-х років.

Водночас експерт застеріг, що уповільнення наступу не означає стабілізації фронту. На окремих напрямках росіяни мають локальну перевагу, зокрема у використанні FPV-дронів. У деяких районах співвідношення безпілотників може становити 10 до 1.

Додатковою проблемою для українських військ залишаються російські керовані авіабомби, які завдають значних втрат позиціям ЗСУ.

Гаді припустив, що росіяни можуть вийти до Краматорська та Слов'янська вже навесні або влітку 2027 року. Однак для цього Кремлю, на його думку, може знадобитися нова мобілізація:

"Росії необхідна мобілізація, якщо вона хоче зберегти або збільшити нинішній темп".

За його словами, якщо мобілізація відбудеться восени, нові військові зможуть суттєво вплинути на ситуацію на фронті приблизно у першій половині 2027 року.

Оборонний пояс може впасти

Полковник австрійських Збройних сил Маркус Райснер вважає, що літній наступ РФ поки не виправдав очікувань Кремля, але російська армія продовжує рухатися вперед "повільно, але неухильно".

На його думку, одним із ключових факторів у майбутній битві за Краматорськ і Слов'янськ стане українська логістика. Якщо росіянам вдасться перерізати шляхи постачання українських військ, вони зможуть утримувати позиції лише обмежений час.

Вже зараз значна частина української логістики здійснюється за допомогою важких мультикоптерів та наземних безпілотних систем. Росіяни намагаються систематично знищувати ці засоби, а також перешкоджати підходу підкріплень і проведенню ротацій.

Райснер попередив, що без здатності України розірвати це замкнене коло оборонний пояс навколо Краматорська та Слов'янська може впасти.

Українські командири готуються до важких боїв

Українські військові на Донбасі також розуміють, наскільки складною може бути майбутня кампанія.

24-річний командир із позивним Флешка та 26-річний командир із позивним Саша очолюють підрозділ, у якому служать понад 80 військових. Їхній підрозділ поєднує піхоту та безпілотні системи. Військові використовують важкі ударні дрони, розвідувальні безпілотники, системи мінування та наземні роботизовані комплекси.

За словами Саші, головним завданням є знищення російських операторів безпілотників і максимально можливе збереження української піхоти.

"Чим довше піхота виживає, тим довше триматимуться міста", – пояснив він.

Військовий також описав тактику росіян, які, за його словами, часто відправляють штурмовиків невеликими групами, поступово виснажуючи українську оборону.

Гаді назвав такий підхід одним із центральних елементів російської тактики. За його словами, міста можуть падати не через масштабні прориви, а через поступове виснаження оборони.

Які міста можуть опинитися під ударом

Українські військові побоюються, що наступною серйозною ціллю росіян може стати Дружківка.

"Вони переключили свою увагу на Слов'янськ. Вони вже воюють у Миколаївці", – розповів Флешка.

Саша також очікує особливо важких боїв за Слов'янськ. Водночас він наголосив, що місцевість може дати перевагу українським військовим.

За його словами, українські сили займають панівні висоти та мають укриття, тоді як росіянам доведеться долати складну місцевість під вогнем.

"Це буде жорстока м'ясорубка", – прогнозує командир.

Донбас може бути лише проміжною ціллю РФ

Експерти також сумніваються, що навіть можливе захоплення всього Донбасу автоматично змусить Кремль погодитися на припинення вогню.

Райснер вважає, що російський диктатор Володимир Путін коригуватиме військові цілі залежно від стану української оборони.

Водночас Гаді наголосив, що з точки зору Москви, Донбас може бути лише проміжною, а не кінцевою метою.

За його словами, стратегічним завданням Росії залишається повернення України у сферу свого впливу. Експерт також зазначив, що справжня деескалація буде політично складною для Кремля, оскільки для цього Росії доведеться скорочувати військову економіку та пояснювати власному населенню причини завершення війни.

Водночас українські військові наголосили, що боротьба за Донбас триває, а майбутня битва за Краматорськ і Слов'янськ може стати одним із ключових етапів війни.

Ситуація на Донбасі

У грудні 2025 року УНІАН із посиланням на DeepState повідомляв, що за 4 роки повномасштабної війни Росія захопила 23% території Донецької області, тоді як під контролем України залишалося 22,6%. До повномасштабного вторгнення РФ уже контролювала близько 32% Донеччини.

У квітні 2026 року повідомлялося, що, за оцінкою американського військового аналітика Майкла Кофмана, мета Росії захопити всю Донецьку область у 2026 році була визначена давно. Водночас РФ паралельно намагається просуватися і на інших напрямках.

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