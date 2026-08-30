Новий міністр оборони запропонував Федорову співпрацю

Новий очільник Міноборони хоче залучити свого попередника до спільних проєктів, однак конкретної посади йому не пропонував. Наразі Хмара чекає на відповідь.

Міністр оборони України Євгеній Хмара запропонував своєму попереднику Михайлу Федорову знайти формат для подальшої співпраці над спільними проєктами. Водночас конкретної посади ексміністру не пропонували, а відповіді на пропозицію Хмара поки не отримав. Про це Євгеній Хмара повідомив під час закритої зустрічі з журналістами, передає "Главком".

Відповідаючи на запитання про можливе повернення Михайла Федорова до Міністерства оборони, Хмара розповів, що вони зустрічалися у липні. Під час цієї зустрічі новий очільник оборонного відомства запропонував своєму попереднику розглянути можливість продовження співпраці.

При цьому, за словами Хмари, про конкретну посаду для Федорова не йшлося. Наразі новий міністр очікує на відповідь ексміністра.

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Михайло Федоров отримав нову посаду

Нагадаємо, днями стало відомо, що Михайло Федоров погодився на іншу пропозицію – стати радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто.

14 липня Верховна Рада відправила у відставку уряд, після чого повноваження всіх міністрів були припинені, зокрема й Михайла Федорова.

Наступного дня президент Володимир Зеленський повідомив, що не вноситиме кандидатуру Федорова на повторне призначення міністром оборони, але запропонував йому залишитися в команді в іншій ролі. Сам Федоров згодом заявив, що відмовився від запропонованої йому посади радника президента.

Новим міністром оборони Верховна Рада призначила Євгенія Хмару 19 серпня.

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