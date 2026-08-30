У Києві та області планують змінити комендантську годину та оголошувати тривогу по-новому

Влада прагне забезпечити стабільний рух поїздів, які з’єднують усю країну.

У Києві та області розглядають можливість зміни режиму комендантської години, щоб забезпечити роботу транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог. Про це повідомив міністр з питань відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник у Telegram.

"Ми маємо забезпечити стабільний рух поїздів, що з’єднують усю країну. "Укрзалізниця" продовжує розвивати системи моніторингу загроз та реагування у координації з військовими", – повідомив він.

Калашник зазначив, що також триває робота над питаннями цілодобового функціонування вокзалів, розсідання поїздів і пасажирів, запобігання одночасному прибуттю на суміжні платформи, скорочення часу посадки та висадки, зокрема завдяки спрощенню контролю в разі підвищеної загрози.

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"Окремо працюємо над диференційованою системою оповіщення залежно від типу загрози та зміною режиму комендантської години в Києві та області. Це необхідно для логістики, пересування людей та функціонування економіки", – додав міністр.

За словами Калашника, завтра за ініціативою прем’єр-міністра Сергія Корецького напрацьовані пропозиції будуть представлені уряду. Він наголосив, що всі рішення ухвалюватимуться лише після узгодження з військовими.

Десятки поїздів "Укрзалізниці" застрягли в дорозі через атаку РФ

Нагадаємо, що вранці 28 серпня десятки поїздів "Укрзалізниці" рухалися із затримками через російську атаку. Найбільші затримки наразі спостерігаються у поїздів, що прямують із Сум та Кременчука.

Зокрема, поїзд №775/776 Суми – Київ затримався на 15 годин, а три рейси – №69/70 Кременчук – Перемишль, №131/132 Кременчук – Мукачево та №129/130 Полтава – Мукачево – на 12 годин.

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