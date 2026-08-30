Росія заявила про захоплення двох сіл в Сумській області: Сили оборони відповіли

Ворог спромігся лише на поодинокі штурмові дії, які закінчилися там же, де і почалися.

Заяви російських пропагандистів про захоплення сіл Великий Прикіл та Садки у Сумській області не відповідають дійсності.

Як повідомив Центр комунікацій угруповання військ "Курськ", обидва населені пункти перебувають під контролем Сил оборони. "За даними наших підрозділів, ворог спромігся лише на поодинокі штурмові дії, які закінчилися там же, де і почалися", - йдеться у повідомленні.

В угрупуванні підкреслили, що за тиждень росіяни "звільнили" в Сумській області вже п'ять населених пунктів.

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"Якщо вірити цим зведенням, ворог давно мав би вичерпати список сіл на Сумщині. Але росіяни щоразу знаходить, що "звільнити" повторно", - зазначили в Силах оборони.

Там також додали, що ситуація на напрямку контрольована, підрозділи виконують бойові завдання.

Заяви росіян про захоплення сіл у Сумській області: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня міноборони Росії заявило про захоплення Храпівщини на північний схід від Сум. Однак українське угруповання військ "Курськ" спростувало цю інформацію та заявило, що населений пункт перебуває під контролем України.

Російське угруповання "Північ" також опублікувало карту, на якій стверджувалося про захоплення Нової Січі на північний схід від Сум. Водночас аналітики ISW не знайшли доказів, які підтверджували б цю заяву.

Водночас, аналітики зазначають, що російські війська накопичують особовий склад і техніку на Слов'янському напрямку, ймовірно готуючись до активніших наступальних дій. Водночас українські військові контратакують на кількох ділянках фронту та мають підтверджене просування поблизу Добропілля.

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