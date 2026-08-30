Тисячі дронів замість снарядів: Forbes розповів, як змінилася тактика РФ на фронті

Росія замінює артилерію та танки на FPV-дрони через українські зони ураження.

Російські окупанти історично дотримувалися радянської доктрини, яка робить акцент на використанні масованого вогню для знищення оборони противника перед просуванням маневрених сил. Цей вогонь традиційно забезпечувався поєднанням танків та артилерії.

І хоча такий підхід давав Росії певні успіхи на ранньому етапі війни з Україною, що триває досі, зараз він стикається з серйозним викликом з боку українських "зон ураження". Ці зони простягаються назовні від українських ліній і патрулюються дронами, які спеціально шукають російську техніку та особовий склад, пише Forbes.

За останній рік ці зони розширилися в багатьох регіонах за межі ефективної дальності російської артилерії та бронетехніки, обмежуючи їхню значущість для бою. При цьому, на тактичному рівні Росія, судячи з усього, знайшла рішення цієї проблеми завдяки використанню FPV-дронів, заявляють журналісти.

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Росія почала запускати тисячі радіокерованих FPV-дронів на день у районі Дружківки та Добропілля в рамках зусиль із захоплення цих міст. Це зростання використання збігається з тим, що Росія переформатує частину своїх бронетанкових підрозділів у дроново-штурмові формування. Використовуючи дрони для нанесення ударів, Росія може дотримуватися своєї традиційної доктрини, замінюючи багато функцій, які раніше виконували артилерія та танки.

Українські дрони відтісняють російську артилерію

Під час боїв на Донбасі у 2022 році російські окупанти випускали близько 20 000 артилерійських снарядів на день, а в пікові дні – понад 32 000. Така вогнева потужність давала змогу спочатку виснажити українську оборону, а потім просувати піхоту й техніку. Але якщо наступ відбувався недостатньо швидко, українські сили встигали перегрупуватися й утримати позиції.

Українські дрони поступово підірвали цей підхід. Зони ураження зараз простягаються на 10–15 км від лінії фронту, а окремі удари досягають 30 км, пишуть ЗМІ. Це поставило під загрозу й артилерію – зокрема, системи Д-30 та 2С1 з дальністю близько 15–22 км. Російське Міноборони в останні місяці стало помітно рідше публікувати відео з роботою артилерії – вона втрачає значення на передовій.

Росія замінює артилерію FPV-дронами

У північних районах Сумської та Харківської областей Росія, за повідомленнями, розформовує танкові батальйони, перерозподіляючи військовослужбовців у дронові та штурмові підрозділи.

Особливо помітно це навколо Дружківки – міста з українського "фортечного поясу". Російські оператори дронів запускають там понад 1500 FPV-дронів на день по українських позиціях і шляхах постачання, ще близько 1200 на день – у напрямку Добропілля. Це не враховуючи дронів з керуванням через оптоволокно, які складніше виявити, йдеться в матеріалі.

Масове застосування FPV-дронів дозволяє Росії досягати тих самих тактичних і психологічних ефектів, які раніше давала артилерія: змушувати українські війська ховатися, розчищаючи дорогу штурмовим групам.

У дронів є й практичні переваги – менший фізичний слід, легша підготовка операторів та низька ціна втрати одного апарата порівняно з гарматою чи бронемашиною.

Що далі

У міру розвитку технологій українські дрони діятимуть на дедалі більшій відстані, відсуваючи російську артилерію ще далі. Водночас Росія нарощуватиме застосування власних далекобійних дронів, поступово перетворюючи дедалі більше бронетанкових та артилерійських частин на штурмові підрозділи з підтримкою дронів.

Україні доведеться посилювати оборону проти FPV – поєднанням фізичних бар’єрів, засобів РЕБ та ударів по позиціях операторів дронів, оскільки одні лише класичні засоби ППО не справляються з таким обсягом атак, заявляють журналісти.

При цьому, за даними Інституту вивчення війни, попри тисячі щоденних запусків дронів у районі Дружківки та Добропілля, підтвердженого просування Росії там немає.

Зміна тактики не вирішує фундаментальну проблему Росії з маневром – вона лише дозволяє зберігати тиск без ризику великих наземних штурмів. У результаті бої залишаться такими ж повільними й виснажливими, як і раніше.

Інші новини про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія заявила про захоплення двох сіл у Сумській області. "Якщо вірити цим зведенням, ворог давно мав би вичерпати список сіл у Сумській області. Але росіяни щоразу знаходять те, що можна "визволити" повторно", – зазначили в Силах оборони.

Крім того, ми також розповідали, що Росія готує масштабний наступ на одному з напрямків. Водночас українські військові контратакують на кількох ділянках фронту і мають підтверджене просування поблизу Добропілля.

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