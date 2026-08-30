'Справжній історичний скарб': на Прикарпатті чоловік знайшов в лісі бідон з архівом ОУН

Прогулюючись лісовим масивом поблизу села Старі Скоморохи, Андріан Шаган випадково зачепився ногою за дріт.

Нещодавно в лісі поблизу села Старі Скоморохи на Прикарпатті чоловік знайшов під шаром грунту бідон, в якому, як виявилося, були документи Більшівцівського районного проводу ОУН, повідомляється на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери.

Знахідку виявив Андріан Шаган із села Загір’я. Прогулюючись лісовим масивом поблизу села Старі Скоморохи, чоловік випадково зачепився ногою за дріт.

"Цікавість перемогла і під шаром ґрунту виявився запечатаний бідон, заповнений цінними історичними документами, переважно 1948-1949 року", - йдеться в повідомленні.

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В музеї додали, що для обстеження місця знахідки та безпечного вилучення архіву на місце негайно виїхала спільна робоча група. Наразі знахідку передано науковцям музею.

"Наші фахівці вже розпочали кропіткий процес детального опрацювання знайдених матеріалів, адже документи потребують особливого догляду", - зазначили в музеї.

Фахівці пообіцяли згодом обов'язково розповісти про перші результати дослідження та ознайомити громадськість із деталями цього унікального архіву.

Незвичні знахідки в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на кафедрі геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка розповіли, що мешканець Львівської області натрапив на масивний зуб мамонта в одній із приток Дністра. Тепер ця знахідка слугуватиме навчальним матеріалом. Скам'янілість виявив у річці Стрий колишній студент географічного факультету ЛНУ, а нині прикордонник Володимир Проць. Він зазначив, що зуб сягає 35 сантиметрів завдовжки, а важить 7,440 кілограма. Проць припускає, що знахідці від 10 тисяч до кількох сотень тисяч років.

Також ми писали, що археологи в Хмельницькій області під час проведення розкопок курганного могильника біля села Маліївці виявили скіфське поховання IV століття до нашої ери. Дослідник курганного могильника Віталій Гуцал зазначив, що серед знахідок – елементи кінської збруї та незвичайна бронзова накладка з рослинним орнаментом, якого раніше не знаходили серед предметів скіфської культури. На бронзовій деталі зображено десятипелюсткову квітку та крапки навколо неї. Подібний рослинний орнамент, за словами Гуцала, раніше не був відомий серед предметів скіфської культури.

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