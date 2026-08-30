РФ тепер врятують лише криголами: капітан 1 рангу запасу про блокаду порту Новоросійська

Для забезпечення шляху, який обрала Росія, потрібні криголами.

Через блокування Силами оборони порту Новоросійськ Кремль розглядає можливість доставляти свою продукцію на експорт через північні порти, зокрема, через Північний Льодовитий океан, яким можна дістатися і до Китаю.

Однак капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко вважає, що такий план приречений на провал, повідомляє Radio NV.

"Думаю, що це нереалістично, оскільки вже майже вересень, настануть холоди та їм (росіянам – УНІАН) треба буде тримати цей шлях відкритим. Для цього їм потрібні криголами, які все ще будуються. Хочу нагадати, що Росія планує побудувати цілий флот криголамів дуже потужних, водотоннажністю 50-70 000 тонн. Це фактично авіаносці, вони будують їх спеціально для цього", - сказав Риженко.

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За його словами, для того, щоб російські кораблі могли подолати північний шлях, треба забезпечити певну його ширину, яка становитиме близько 30 м. Ці суднохідні канали потрібно постійно підтримувати.

Загалом, додав фахівець, існує комплексна проблема з криголамами. Наприклад, вони кожні два роки повинні проходити доковий ремонт. РФ мала у своєму розпорядженні один док ПД-50, що міг приймати кораблі такого класу. Однак він близько 5 років тому потонув, коли в ньому знаходився російський авіаносець "Адмірал Кузнецов", зазначив Риженко.

За його даними, поки РФ не змогла знайти заміну, бо будують подібні доки у країнах Скандинавії, Японії, які зараз не співпрацюють з Кремлем. А без обслуговування у доках, додав експерт, такі криголами тривалий час не функціонуватимуть.

Ще одна проблема – відстань від залізниці до північних портів складає декілька тисяч кілометрів, а населення в цих районах значно зменшилося.

"Для того, щоб північний шлях налаштувати до узбережжя Північного Льодовитого океану, й було створено арктичне російське військове угрупування Вони хочуть підняти проживання у цьому регіоні… Там дуже-дуже багато питань і надбань від такого проходу, таких кораблів, можливо, навіть в Китай, буде набагато менше, ніж вартість такого проєкту. Це знову буде пропагандистський проєкт, щоб когось налякати чи зробити піар", - вважає Риженко.

Він підкреслив, що найвигіднішим для Росії транспортування вантажів є саме через південь – через порт Новоросійськ, який зараз заблокований. Тому для Москви це дуже болюча ситуація та окупанти тиснуть на Україну.

Ситуація навколо Новоросійська

Як писав УНІАН, капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко сказав, що заблокування порту Новоросійськ є великою проблемою для росіян, але дзеркальна ситуація є зараз в портах Великої Одеси - це Одеса, Чорноморськ та Південний. Він вважає, що при плануванні операції, такої як атаки на російські порти, що впливає на бюджет противника, треба проводити відповідний аналіз, щоб розуміти, як це впливатиме на подальшу ситуацію в Україні. Як діятиме противник у відповідь, як реагуватимуть сусідні країни, що є дружніми до України.

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