'З голоду не помремо': Флеш пояснив, чи буде дефіцит продуктів в Україні

Він наголосив, що ворог атакує не "їжу", а великий бізнес.

Останнім часом в українському медіапросторі, та й серед західних експертів нагнітається паніка, нібито масовані удари Росії по українських продовольчих складах призведуть до жорсткого дефіциту продуктів, та навіть до голоду. Через це багато українців запасаються продуктами в магазинах, а в мережі ширяться пости пости із пустими полицями.

Однак радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов (Флеш) заспокоїв українців, закликавши не піддаватися чуткам, дезінформації та панічним настроям, та пояснив, чому голод країні точно не загрожує.

Він зазначив, що ланцюжки постачання перебудовуються, а також нагадав про можливість постачання від союзників.

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"Друзі, ми не "помремо з голоду". Виробники та продавці зараз перебудовують канали постачання. Якщо буде потреба, Європа "з радістю" заповнить будь-яку продовольчу нішу за рахунок експорту", - наголосив Флеш.

Він підкреслив, що ворог атакує не "їжу", а великий бізнес, який сплачує податки та створює робочі місця.

Дефіцит продктів в Україні

Раніше міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив УНІАН, що наявних потужностей по виробництву продукції в Україні більш ніж достатньо для того, щоб закрити внутрішнє споживання по кожному з базових продуктів. Проблема може бути тільки з асортиментом продукції.

Водночас у мережі супермаркетів АТБ запровадили обмеження на продаж низки продуктів, зокрема, яєць, олії, макаронів, круп, цукру та консервів.

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