Загострення ситуації: США та Іран завдали взаємних ударів

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що в результаті нападу США на острів Ларак у неділю загинули та були поранені кілька іранських бійців і цивільних осіб.

У неділю, 30 серпня, американські війська завдали удару по двох іранських пускових установках на острові Ларак після того, як було виявлено, що підрозділи Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) готувалися запустити ракети з морськими мінами в Ормузьку протоку, повідомив представник США телеканалу Al Arabiya English.

Видання поділилося, що за словами чиновника, Центральне командування США (CENTCOM) минулого тижня завершило операцію з розмінування міжнародних судноплавних маршрутів у протоці.

"Американські збройні сили ретельно стежать за ситуацією в цьому районі і готові захищати вільний торговельний рух через цей важливий водний шлях", - наголосив американський чиновник.

Відео дня

Зазначається, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що в результаті нападу США на острів Ларак у неділю загинули та були поранені кілька іранських бійців і цивільних осіб, а також пообіцяв відповісти та покарати винних.

Видання нагадало, що минулого тижня президент США Дональд Трамп заявляв, що всі міни були підірвані або вилучені з міжнародних вод Ормузької протоки, а Ірану було повідомлено, що будь-яке судно чи човен, яке встановлюватиме нові міни, буде знищено.

В статті вказується, що останні відомі удари США по Ірану були завдані наприкінці липня, оскільки в останні тижні війна зайшла в глухий кут, а Вашингтон погрожує ввести жорсткі санкції проти країн, що підтримують Іран.

28 лютого США та Ізраїль завдали удару по Ірану, на що Іран відповів власними ударами по Ізраїлю та сусіднім країнам. Війна в Ірані триває вже понад шість місяців.

Видання зауважило, що в результаті американо-ізраїльських ударів по Ірану та ізраїльських атак на Ліван загинули тисячі людей, а мільйони були змушені покинути свої домівки. У цьому конфлікті загинули вісімнадцять американських військовослужбовців.

Водночас, журналіст Axios Барак Равід з посиланням на американського посадовця повідомив в соцмережі Х, що Іран у відповідь на удар США в Ормузькій протоці запустив балістичні ракети по американській базі в Йорданії.

"Сьогодні на острові Ларак було завдано удару по іранських ракетних пускових установках. Ці установки готувалися запустити ракети з касетними бойовими частинами в напрямку Ормузької протоки", – повідомив американський посадовець в коментарі Al Jazeera.

За даними іранського телеканалу Press TV, Іран також випустив ракети по американських кораблях у Ормузькій протоці.

Американське джерело в коментарі телеканалу Fox News розповіло, що "майже всі ракети, що наближалися, були перехоплені".

США та Іран: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Reuters з посиланням на КВІР повідомляло, що Іран та Оман домовилися про поділ Ормузької протоки та доходів від неї. Речник Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хоссейн Мохеббі розповів, що переговори велися близько місяця й було досягнуто результатів, які прийнятні для обох сторін. Зазначається, що більшість судноплавних перевезень було припинено через бойові дії, що призвело до зростання світових цін на енергоносії. КВІР звинуватив США у спробах перешкодити переговорам між Іраном та Оманом, заявивши, що це призвело до затримки укладення угоди.

Також ми писали, що в Ірані блокада США спричинила дефіцит пального та посилила занепокоєння серед автомобілістів, що свідчить про дедалі більший вплив війни на економіку Ірану. Обмеження у 20 літрів на автомобіль змушує водіїв повертатися на заправки знову і знову. Іран, який є великим експортером нафти, протягом тривалого часу покладався на імпорт бензину, щоб компенсувати дефіцит власних поставок. Однак морська блокада США, запроваджена 14 липня, суттєво обмежила можливості Ірану закуповувати пальне.

Вас також можуть зацікавити новини: