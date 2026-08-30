'Ситуація критична': сенатор США закликав терміново ввести санкції проти Росії

Блументаль заявив, що законопроект про санкції може послабити позиції Путіна.

Сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блументаль закликав Палату представників схвалити ухвалений Сенатом законопроєкт про санкції проти Росії. Таку заяву він зробив в ефірі програми "Face the Nation with Margaret Brennan", пише CBS News.

Блументаль заявив, що санкції проти РФ необхідно ввести зараз у зв’язку з "вкрай критичною ситуацією" у війні в Україні.

"Це надзвичайно нагальний момент не тільки тому, що Путін може спробувати ескалувати конфлікт, а й тому, що він перебуває у скрутному економічному становищі. І такий законопроєкт про санкції, що перекриває потік доходів для його військової машини, може повністю підірвати його здатність вести цю жорстоку, кровопролитну війну", – сказав сенатор.

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У виданні нагадали, що Сенат ухвалив цей законопроєкт широкою міжпартійною більшістю голосів перед відходом на серпневі канікули на початку серпня. Ініціатива з’явилася після смерті сенатора Ліндсі Грема, який разом із Блументалем тривалий час був головним прихильником законопроєкту. Тепер же ініціатива щодо введення санкцій перейшла до Палати представників, яка наступного тижня має повернутися до роботи після п’ятитижневої перерви.

У виданні додали, що законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану дозволить президенту США вводити мита в розмірі до 100% щодо п’яти найбільших покупців російської нафти та природного газу, за винятком країн, які імпортують з Росії менше 15% свого природного газу і при цьому вживають заходів щодо скорочення імпорту.

Законопроєкт зіткнувся з критикою з боку демократів, які заявляють, що цей законопроєкт надасть президенту США Дональду Трампу занадто багато повноважень. Блументаль же виступив на захист законопроєкту, який, за його словами, став результатом копітких переговорів із торговим представником США, Білим домом та чиновниками з обох партій.

"Він був ухвалений Сенатом 86 голосами проти 11 – у наш час не так багато законопроєктів проходять із таким успіхом", – підкреслив сенатор.

Також Блументаль заявив, що законопроєкт про санкції може послабити позиції Путіна, пославшись на економічні перспективи Москви. Він зазначив, що економіка РФ зараз перебуває на межі серйозної кризи. За його словами, на Москву чекає дефіцит у 125 мільярдів доларів, що становить 5% ВВП, а процентна ставка за державним боргом становить 14%.

Блументаль заявив, що дуже сподівається на те, що законопроєкт про санкції знайде достатню підтримку з боку демократів для ухвалення в Палаті представників. Він розповів, що під час візиту до України минулого тижня закликав президента Володимира Зеленського зустрітися з членами Конгресу.

"Я дуже сподіваюся, що він це зробить, бо він – найрішучіший захисник України", – сказав сенатор.

Крім того, Блументаль наголосив, що Україна досягає прогресу. За його словами, Україна здатна переломити хід подій у війні проти Росії.

Коли США можуть запровадити "пекельні" санкції проти Росії

Раніше сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блументаль заявив, що законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії може бути ухвалений наступного місяця. Він наголосив, що цей закон стане "потужним ударом" по спробах президента РФ Володимира Путіна фінансувати війну в Україні.

Хоча демократи загалом підтримують санкції, деякі з них висловили побоювання, що це надасть Дональду Трампу свободу дій для введення додаткових мит, зокрема щодо союзників США. Блюменталь же зазначив, що винятки, передбачені в законопроєкті, позбавлять європейських союзників від введення мит, що розвіє побоювання, висловлені деякими демократами.

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