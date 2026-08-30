У Путіна назвали умову для тристоронньої зустрічі із Зеленським і Трампом

Прессекретар Путіна заявив, що Україна нібито "не хоче займатися питаннями врегулювання" війни.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що саміт між Володимиром Путіним, президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом можна провести, але лише для фіксації домовленостей. Його слова цитують російські ЗМІ.

Пєсков додав, що домовленості щодо України не можуть бути "примітивною угодою".

"Це складний процес, що складається з величезної кількості деталей", – сказав він.

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Також прессекретар Путіна заявив, що Україна нібито "не хоче займатися питаннями врегулювання" війни.

Можлива зустріч Трампа, Зеленського та Путіна

Раніше Axios з посиланням на джерела повідомляло, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час свого візиту до Москви запропонував провести тристоронню зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами джерел видання, візит Реткліффа частково був спрямований на з’ясування того, чи зможуть керівники російських спецслужб допомогти переконати Путіна відновити переговори з Україною за посередництва США.

Крім того, у виданні повідомили, що в п’ятницю американські чиновники розповіли президенту України про переговори Реткліффа в Москві та пропозицію провести тристоронній саміт. Джерела видання також зазначили, що американські чиновники повідомили Зеленському, що Реткліфф обговорював у Москві можливість відновлення мирних переговорів.

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