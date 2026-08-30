Чому ворожі 'Шахеди' майже завжди летять до Києва одним маршрутом: пояснення Флеша

Саме завдяки звʼязку з білоруськими вежами дрони отримують точні координати.

Багатьох українців цікавить питання, чому реактивні дрони-камікадзе типу "Шахед" ("Герань-3") майже завжди летять на Київ одним і тим самим маршрутом. Як проаналізував радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов, безпілотники вздовж усього шляху тримаються біля кордону з Білоруссю, замість того, аби летіти найкоротшим маршрутом.

"Я зупинився на тому, що LTE-модеми на "Шахедах" за такого маршруту польоту працюють із базовими станціями мобільного зв'язку Білорусі", - підкреслив він.

Радник вважає, що саме завдяки звʼязку з білоруськими вежами дрони отримують точні координати та підтримують телеметрію з оператором, поки вони не розвернуться в бік Києва.

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Як пише ZN.UA, посилаючись на фахівців з радіоелектронної боротьби та звʼязку, звичайна вежа мобільного зв'язку 4G/LTE може роздавати сигнал на 15-25 км вглиб сусідньої території, чого вистачає для покриття прикордонної траєкторії польоту.

"Реактивна модифікація "Шахед-238" розганяється орієнтовно до 450-600 кілометрів на годину - значно швидше за гвинтовий "Шахед-136", який летить зі швидкістю близько 180 кілометрів на годину, але водночас витрачає паливо набагато інтенсивніше й здатен перебувати в повітрі лише 1,5-2 години. Це, за тими самими оцінками, змушує оператора шукати не найкоротший, а найбільш стабільно прикритий зв'язком коридор", - додає видання.

Флеш висловив й альтернативні пояснення, а саме звʼязок через мережі MESH, однак відкинув їх, адже такі пункти управління працюють на значно більшій відстані від кордону, ніж траєкторія польоту БпЛА. Своє повідомлення радник закінчив прям запитанням до аудиторії: "Що скажете?", наголосивши що це лише припущення, а не підтверджений факт.

Під цим дописом зʼявилося багато коментарів. Частина підписників запропонувала власні версії. Хтось каже, що безпілотники йдуть найкоротшим та відносно безпечним коридором до української столиці, інші вважають, що вони рухаються над руслом Дніпра, де їх складніше збити.

Водночас частина людей каже, що реактивні "Шахеди" летять на висоті від 7 до 8 км, тому теорія про політ над водою не витримує критики.

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Раніше міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що Україна має 4 потенційних перехоплювачі реактивних "Шахедів". За його словами, ці перехоплювачі вже пройшли польові випробування.

Хмара додав, що наразі необхідно "максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до тисяч одиниць".

Також Флеш розповідав, що Росія запускає по Україні "Шахеди", які щойно вийшли з виробництва. Він зазначив, що кількість реактивних "Шахедів", які РФ запускає по Україні, за місяць зросла з 1500 до більш ніж 2500.

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