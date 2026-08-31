Підтримка України, на їхню думку, є фінансовим тягарем і збільшує ризик того, що "війна перекинеться на Німеччину".

Приблизно третина населення Німеччини виступає проти подальшої підтримки України в її оборонній боротьбі проти Росії. У Саксонії-Ангальт партія BSW, судячи з усього, розраховує на голоси таких виборців і оголошує про вибіркову співпрацю з партією "Альтернативи для Німеччини" (AfD), повідомляє NTV.

Видання розповіло, що в разі проходження до ландтагу (земельного парламенту, - прим. ред) Саксонії-Ангальт партія BSW має намір у якості першого кроку ухвалити разом з AfD резолюцію проти німецької допомоги Україні.

"Ми сподіваємося, що завдяки голосам AfD у новому ландтагу буде набрано більшість за цю резолюцію", – йдеться у заяві провідних кандидатів від BSW на виборах, що відбудуться наступної неділі, Клаудії Віттіг та Томаса Шульце.

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Водночас, представник BSW зазначив, що відповідної домовленості з цього приводу немає.

"Відмова від допомоги Україні є відомою позицією партії AfD. Тому ми виходимо з того, що вони підтримають це рішення.Теоретично також не виключено, що до них приєднається партія die Linke (Ліві)", - йдеться в статті.

Видання поділилося, що документ провідних кандидатів має назву "Екстрена програма BSW для мирної Саксонії-Ангальт". Відповідно, найважливішим завданням партії є те, щоб новий уряд землі виступив у Бундесраті проти "мільярдної військової допомоги". Підтримка України, на їхню думку, є фінансовим тягарем і збільшує ризик того, що "війна перекинеться на Німеччину".

"Ми хочемо політики, яка знову більше дбатиме про Кетен, ніж про Київ", – заявили Віттіг і Шульце.

Примітно, що засновниця партії BSW Сахра Вагенкнехт заявила, що "на війну в Україні не слід перераховувати "ні цента більше"".

Видання поділилося даними опитування Insa, проведене на початку лютого для газети Bild. Воно показало, що в Німеччині більшість людей готова надати Україні більшу підтримку в її оборонній боротьбі проти Росії. Зокрема, 52% опитаних висловилися за те, щоб Захід надав Україні більшу допомогу, якщо Росія не буде готова до перемир’я та мирних переговорів.

При цьому, 35% не бажають надалі підтримувати Україну, а ще 13% не надали відповіді.

Зазначається, що соціологічні опитування в Саксонії-Ангальт показують, що BSW балансує на межі проходження до парламенту з результатом 3-4%. Натомість ультраправа AfD є лідером перегонів у регіоні, отримуючи від 40% до 42% підтримки.

Видання поділилося, що наміри BSW співпрацювати з ультраправими вже викликали серйозну напруженість усередині самої партії та критику з боку інших політичних сил.

Політична ситуація в Німеччині: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що співголова правої партії Альтернатива для Німеччини Аліс Вайдель повідомила, що у випадку приходу до влади її політична сила буде виступати за вихід країни з єврозони. Вайдель пояснила, що євро є нестабільною валютою, а до приєднання до єврозони економічне становище Німеччини начебто було кращим. Вона додала, що в країні відбувається погіршення добробуту працездатної частини населення. Вайдель пообіцяла у разі приходу партії до влади закрити кордони Німеччини та вивести країну з Шенгенської угоди.

Також ми писали, що органи безпеки Німеччини розробляють план, який допоможе забезпечити збереження конфіденційної інформації на тлі зростання популярності партії "Альтернатива для Німеччини", яка може здобути більшість на виборах до парламенту одного зі східних регіонів країни. Це має запобігти доступу до них державних органів, які можуть перебувати під контролем цієї партії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що офіційні особи вивчають способи запобігання доступу "Альтернативи для Німеччини" до певної інформації через зв’язки партії з Москвою.

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