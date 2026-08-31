Україна має одну перевагу, яка нівелює військову міць Кремля, – WSJ

У Росії немає жодного справжнього союзника.

Росія намагається змусити Україну капітулювати за допомогою посилених авіаударів по торгових центрах, електростанціях і портах, однак Україна має одну фундаментальну перевагу – допомогу від союзників для забезпечення економічної стабільності та військової логістики. Кремль, у свою чергу, не має такої підтримки, і ця незбалансована геополітична ситуація нівелює перевагу Росії у військовій потужності, пише The Wall Street Journal.

Як зазначають західні чиновники, це стало ключовою причиною розширення російської кампанії саботажу, хакерських атак та інших гібридних атак, спрямованих на залякування європейських лідерів і виборців.

Як пише WSJ, Росії доводиться самій розплачуватися за власну війну в той час, коли її економіка перебуває під тиском українських ударів і західних санкцій. Два найближчі союзники Москви, Іран і Північна Корея, розорені. Китай користується скрутним становищем Росії, щоб домовитися про зниження цін на нафту та газ, і сам стикається з економічними труднощами.

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Так, Росія бореться з повномасштабною паливною кризою, оскільки українські безпілотники вивели з ладу понад третину нафтопереробних потужностей країни. Водночас автозаправні станції в Україні працюють у звичайному режимі завдяки імпорту палива з Європи – незважаючи на те, що власні українські нафтопереробні заводи зазнавали масованих бомбардувань ще у 2022 році.

Крім того, українські військові використовують логістичні центри в таких країнах, як Польща, Німеччина та Румунія, тоді як українські оборонні компанії створили виробничі лінії по всій Європі, включаючи завод з виробництва палива для балістичних ракет, який будується в Данії.

"За винятком Білорусі та Північної Кореї, жоден із сусідів Росії, включаючи її офіційних союзників у сфері оборони в Центральній Азії, відкрито не допомагає їй у військових діях. Навіть Білорусь останнім часом намагається не провокувати нові санкції з боку Заходу або військову відповідь з боку України", – підкреслює видання.

З точки зору Кремля, ситуація нестерпна: країни НАТО завдають стратегічних ударів по російській економіці та військовому потенціалу – і при цьому практично не несуть за це відповідальності.

"Існує асиметрія щодо здатності Росії завдавати шкоди Заходу та змушувати його нести витрати за підтримку України", – заявив Олександр Габуєв, директор Центру "Карнегі Росія-Євразія" у Берліні.

Тим часом у Москви немає власного союзника, який міг би завдати удару по НАТО і взяти на себе удари у відповідь. Іран та єменські хусити є найближчими аналогами, але вони мають свої пріоритети, зосереджені на Близькому Сході, які лише частково збігаються з пріоритетами Москви, і вони мають обмежені можливості впливати на європейські розрахунки.

У Росії залишився єдиний вихід – гібридна війна

"Ми бачимо, що, навіть стикаючись із дуже суттєвим опором з боку України, Росія посилює гібридні дії в Європі, і її схильність до ризику зростає", – попередив високопоставлений представник НАТО.

У Москві набирає популярності думка про те, що для перемоги у війні Росії необхідно вражати військові та логістичні цілі в європейських країнах, заявила експертка Ханна Нотте.

"З російського боку є яструби, які давно кажуть, що Росія воює з однією рукою за спиною. Ці голоси стають дедалі гучнішими і ставатимуть дедалі гучнішими. Ключове питання: як далеко зайде Росія? Наскільки вона посилить свої дії, щоб впоратися з цією проблемою?", – каже вона.

Наступним кроком Москви на шляху ескалації може стати обмежений разовий удар – можливо, із використанням захоплених українських безпілотників, а також ракет – по одному або двом логістичним об’єктам, задіяним у наданні допомоги Україні на європейській території, попереджають деякі чиновники.

У свою чергу, західні прихильники України, як і сама Україна, мають способи завдати Росії ще більшої шкоди в разі ескалації конфлікту. США могли б значно розширити можливості України щодо нанесення ударів по російських балістичних ракетних батареях, дозволивши використання супутникової мережі Starlink для наведення безпілотників над російською територією. Київ, тим часом, поки що утримується від нанесення ударів по російських аеропортах.

Погрози Путіна на адресу Європи

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія серйозно готується до можливого загострення ситуації не лише у війні проти України, а й у всьому регіоні, і ця осінь та зима стануть вирішальними.

Тим часом керівників британських оборонних компаній попередили про посилення загрози російських атак. Йдеться про підприємства, які виробляють зброю для України.

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