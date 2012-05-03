На Банковій обіцяють захистити «Всесвіт» від рейдерів

В Адміністрації Президента не допустять рейдерського захоплення приміщення журналу «Всесвіт».

Про це заявила в коментарі УНІАН радник Президента України - керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань АП Ганна Герман.

«До мене звернулися журналісти видання, - сказала вона, - з проханням захистити їх від захоплення приміщення по вулиці Грушевського, 34/1. Ми зробимо все, аби журналісти й журнал з великими традиціями працювали спокійно».

За словами Г.Герман, «не можна допустити, аби ділки від літератури скористалися тим, що культура й література нині переживають фінансові труднощі, і викинули авторитетний журнал з його приміщення». Г.Герман нагадала, що «Всесвіт» є одним із не багатьох журналів, в якому «зберігаються давні літературні та видавничі традиції».

Як повідомляв УНІАН, керівництво журналу «Всесвіт» заявило, що 26 квітня було вчинено спробу рейдерського захоплення приміщення редакції.

«У результаті 83-річний шеф-редактор опинився в лікарні. Рейдери вимагали негайно звільнити приміщення на вул. М. Грушевського, 34/1, яке офіційно належить ТОВ “Видавничий дім “Всесвіт”, президент якого – Олег Микитенко. Були погрози розправи», - йшлося у листі редакції.

28 квітня на прес-конференції в УНІАН керівництво редакції журналу «Всесвіт» заявило, що якісь особи викупили 60% статутного капіталу ТОВ “Видавничий дім “Всесвіт” і вимагають проведення позачергових зборів учасників товариства з переобрання нового керівника.

«Президент видавництва «Всесвіт» повідомив, що особи, які намагалися захопити приміщення, заявили, що вони нібито викупили 60% статутного капіталу в інших учасників», - сказав заступник головного редактора журналу Дмитро Дроздовський.

«Раптом з’являються три громадянина, назвалися юристами, представниками тих колишніх працівників «Всесвіту», які вже давно не працюють, але все ще лишаються членами товариства», - зазначив О.Микитенко і додав, що ці люди повідомили його, що приміщення відтепер не належить журналу.

У свою чергу прокуратура Києва розпочала перевірку за заявами про відчуження приміщення редакції журналу «Всесвіт».