Проїзд у нових потягах Hyundai значно дорожчий, ніж у звичайних

"Укрзалізниця" оприлюднила вартість проїзду в міжрегіональних електропоїздах виробництва Hyundai Rotem.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Щопонеділка, щовівторка і щосереди вартість проїзду в поїздах Hyundai становитиме: у сполученні Київ-Харків - 422,91 грн у першому класі і 275,66 грн у другому класі, Київ-Львів - 474,89 грн у першому класі і 307,45 грн у другому класі, Київ-Донецьк - 564,25 грн у першому класі і 367,75 грн у другому класі.

Щочетверга і щосуботи на квитки діятиме знижка 10%, а вартість проїзду у результаті оформлення проїзного документа в п`ятницю і неділю підвищуватися на 10%.

Під час оформлення квитка на електропоїзди Hyundai в напрямку "туди" і "назад" застосовується знижка в розмірі 10% від вартості проїзду.

Вартість проїзду автобусом на зазначених напрямках становить: з Києва до Харкова (близько восьми годин у дорозі) -160-185 грн, з Києва до Львова (8,5 годин). -180-215 грн; Київ-Донецьк (понад 11 годин) - 265-315 грн.

Як відомо, з введенням нових денних швидкісних поїздів в УЗ планують з 27 травня скасувати близько 25% нічних.

Українська правда