У «Парку Київська Русь» шукатимуть «княжі скарби»

В «Парку Київська Русь» з 18 травня по 23 грудня для шукачів пригод триватиме квест під назвою «Знайди княжі скарби». Як повідомили у прес-службі Парку, відвідувачі зможуть взяти участь у пошуках «скарбів» в Новому Древньому Києві.

«Таємниці Стародавнього Києва, загадки в стилі справжнього Середньовіччя, важкий шлях до розгадки таємниці, містичні древні легенди – все це чекає на учасників квесту. Скориставшись підказками, шукачі пригод зможуть крок за кроком пройти шлях до скарбу», - розповідають у Парку.

Організатори зазначають, що проходження квесту є доволі складним. Тож цілком можливо, що учасникам доведеться не один раз завітати до Парку та продовжити пошуки скарбу.

«На шляху до перемоги учасникам стануть в нагоді не тільки аналітичні здібності та ерудиція, а й терплячість та фізична вправність», - зазначають організатори.

Переможець квесту – найрозумніший та вправний учасник – отримає нагороду з княжої скарбниці - в українських гривнях.

Про суму винагороди та деталі щодо участі у квесті можна дізнатись на сайті «Парку Київська Русь»: www.parkkyivrus.com

