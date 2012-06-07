Завтра відкриється виставка квітів, присвячена Євро-2012

8 червня на Співочому полі (територія Печерського ландшафтного парку) урочисто відкриють виставку квітів, присвячену чемпіонату Європи з футболу.

Як повідомляє Комунальне об’єднання «Київзеленбуд», подія відбудеться о 18.00.

Зазначена виставка та триватиме до 5 серпня поточного року.

При оформленні композицій фахівці поєднували квітучі літники (агератум, тагетіс, бегонія, петунія) з декоративними матеріалами – мармуровою крихтою та мульчою.

Загальна площа квіткових композицій складає 1 тис. 669 м. кв.

Зауважимо, що на території парку під час проведення виставки квітів для відвідувачів працюватимуть ресторани швидкого харчування, захоплюючі атракціони, дитячі майданчики з аніматорами, організовані майстер-класи з флористики та ліпки, цікава шоу програма з конкурсами та подарунками.

Організатори також звертають увагу, що кожних вихідних, у святкові дні та дні матчів на сцені Співочого поля проходитимуть концерти за участю зірок української естради. Початок концертів о 20.00.

8 червня у святковому концерті візьме участь фіналістка пісенного конкурсу «Євробачення 2010» Аlyosha.