У Києві відбудеться форум вчених, які досліджують печатки

У Києві 16-18 листопада відбудеться ІІI Міжнародна сфрагістична конференція.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив організатор конференції, засновник Музею Шереметьєвих, колекціонер Олексій Шереметьєв.

За його словами, це єдиний у світі міжнародний форум вчених-істориків, які вивчають науку про печатки.

Співорганізаторами конференції виступили – Інститут історії України НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАН України, Музей Шереметьєвих, Українське геральдичне товариство. У конференції візьмуть участь провідні історики України, Росії, Білорусі, Литви, Польщі та Болгарії.

"Мета конференції - підтримка науки", - наголосив О.Шереметьєв.

Він нагадав, що цей форум проходитиме втретє і висловив сподівання, що форум буде розвиватися й відбуватиметься в наступні роки, а Київ стане центром вивчення сфрагістичної науки.

Третя сфрагістична конференція, як зазначають організатори, буде присвячена «Сфрагістиці суспільних груп та корпорацій (інституцій) країн Центрально-Східної Європи». Ця частина сфрагістики різною мірою була предметом уваги українських істориків, однак є надалі маловивченою.

На прес-конференції вперше були презентовані дві унікальні печатки з приватного зібрання колекціонера та мецената О.Шереметьєва, що стосуються переламного моменту історії Української православної церкви, нагадують про часи козаччини та підтверджують відносини наших князів із Візантійською імперією.

Перша печатка - кодацької паланки Війська запорозького Низового 1770-х років і друга печатка митрополита Київського Іова Борецького 1620-х років.

О.Шереметьєв повідомив, що в грудні цього року на території Києво-Печерської лаври відбудеться перша в історії України сфрагістична виставка, присвячена церковній сфрагістиці, де, серед іншого, будуть представлені й ці печатки.