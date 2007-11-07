Путін нагородив львів’янина Тадея Едера медаллю Пушкіна

Указом Президента Російської Федерації Володимира Путіна №1414 від 31 жовтня гендиректора, художнього керівника Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької Тадея Едера нагороджено медаллю О. Пушкіна за значний внесок у поширення та вивчення російської мови. Про це йдеться на сайті Президента Росії.

Окрім Тадея Едера, цією нагородою відзначено ще сорок достойників з різних країн. Зокрем, «за значний внесок у поширення, вивчення російської мови, зближення і взаємного збагачення культур націй та народностей» медаллями Пушкіна нагороджено ще десять українців.

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