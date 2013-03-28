Раритети з архіву Фолкнера виставлять на аукціон

Листи, нариси і зарисовки з особистого архіву великого американського письменника, лауреата Нобелівської премії Уїльяма Фолкнера вперше в історії будуть виставлені на аукціон, повідомив улаштовувач торгів - аукціонний будинок Sotheby`s.

Як повідомляє РІА «Новости», колекція, що включає також квитанцію про одержання Нобелівської премії в 1950 році, оцінюється експертами в суму більш як 2 мільйони доларів.

Ці раритети були нещодавно випадково виявлені спадкоємцями письменника у фамільному маєтку в штаті Віргінія, раніше вони вважалися загубленими.

"Цей архів відкриває маловідомі дивовижні сторони в житті Фолкнера, зокрема, як він досліджував художні образи в Парижі, як це втілювалося в його романах, як він боровся за виживання в Голівуді", - наводить аукціонний будинок слова віце-президента Sotheby`s Джастіна Кедуїлла.

Уїльям Фолкнер (1897 - 1962) увійшов до літератури як "співак американського Півдня, який показав світу суть нації через історію клаптика землі розміром з поштову марку". Створений уявою письменника округ Йокнапатофа описує життя південних штатів від приходу перших білих поселенців до Громадянської війни 1861 - 1865 років, в якій південці зазнали поразку.