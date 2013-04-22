Юрій Андрухович привіз киянам своє найповніше вибране
16:22, 22 квітня 2013Культура
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Дві зустрічі в столиці
Юрій Андрухович презентує киянам своє найповніше на сьогодні вибране, яке нещодавно видав Іван Малкович.
До книги «Листи в Україну» (видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА) найкультовішого сучасного українського письменника, Патріарха «Бу-Ба-Бу» - увійшли «канонічні» вірші з усіх його збірок, а також знаменитий цикл «Листи в Україну».
22 квітня о 18.00 відбудеться презентація у Книгарні «Є» (вул. Лисенка, 3).
24 квітня о 18.00 письменник презентуватиме нову збірку в бібліотеці Антоновичів Києво-Могилянської академії.
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