Юрій Андрухович привіз киянам своє найповніше вибране

Юрій Андрухович презентує киянам своє найповніше на сьогодні вибране, яке нещодавно видав Іван Малкович.

До книги «Листи в Україну» (видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА) найкультовішого сучасного українського письменника, Патріарха «Бу-Ба-Бу» - увійшли «канонічні» вірші з усіх його збірок, а також знаменитий цикл «Листи в Україну».



22 квітня о 18.00 відбудеться презентація у Книгарні «Є» (вул. Лисенка, 3).

24 квітня о 18.00 письменник презентуватиме нову збірку в бібліотеці Антоновичів Києво-Могилянської академії.

