Росіянин намагався вивезти з України антикварні вироби ХІ-ХV сторіч

На українсько-російському кордоні в Сумській області затримано контрабандні антикварні вироби ХІ-ХV сторіч.

Зашкодили незаконному переміщенню старовини прикордонники Сумського загону спільно зі співробітниками СБУ та Глухівської митниці, повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Про можливу спробу незаконного переміщення антикваріату прикордонників поінформували співробітники СБУ. Контрабанду знайшли під час прикордонно-митного оформлення в пункті контролю „Хутір Михайлівський” потягу „Київ-Москва”. Через ретельну перевірку довелося затримати потяг у пункті контролю на більш як півгодини. 155 монет та печатка з викарбуваними символами, схожими на ієрогліфи, були заховані під обшивкою полиці вагону та в пакеті з соком.

Чоловік, який перевозив цей вантаж, 30-річний росіянин, повідомив, що печатка відноситься до ХІ сторіччя, а монети - до ХІV-ХV ст. Також порушник заявив, що антикварна контрабанда йому не належить, її нібито попросили за винагороду перевезти до Російської Федерації невідомі особи.

Росіянина наразі затримано, знайдені в нього монети та печатку вилучено та передано у митницю. Історичну та культурну цінність конфіскату встановлюватимуть експерти, зазначили в Держприкордонслужбі.