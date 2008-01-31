«Гайдамаки» завершили зйомки кліпу на пісню «Ефір» (фото)

У суботу, 26 січня, завершилися зйомки кліпу гурту «Гайдамаки» на пісню «Ефір» з нового альбому «Кобзар».

Зйомки проходили не лише на різних майданчиках, а і в різних країнах. Перший етап зйомок проходив восени у Берліні (Німеччина) під орудою Пилипа Дарко Пилиповича.

В Україні зйомки під керівництвом режисера Віктора Придувалова та оператора Володимира Шкляревського тривали один день у Києві. Спочатку знімали біля театру ім. І. Франка (на вулиці було вітряно та сиро, температура ледь досягала позначки +1, а напівроздягнені хлопці позували перед камерою), і лише надвечір перебралися до павільйону.

Пісня «Ефір» написана Олександром Ярмолою на тлі особистих переживань: у той час, як він знаходиться в Україні, його кохана збирає малину в далекій Шотландії. Вони не можуть бути разом, бо, як співає Сашко, між ними велика відстань і "різниця у часі".

«Ефір» - це вже третє відео «Гайдамаків» на пісню з нового альбому, реліз якого відбудеться за два тижні. Ви вже мали змогу побачити кліп на пісню «4 двори», також завершена і чекає свого виходу на телеекрани робота на ліричну композицію «Роса».

Презентація альбому «Кобзар» для представників ЗМІ відбудеться 8 лютого 2008 року о 13:00 в приміщенні музичного магазину "Тік-Так" (вул. Константинівська, 10).

За матеріалами прес-служби гурту