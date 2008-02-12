Ані Лорак записує вже другу пісню, яка може поїхати на ”Євробачення”

Першою став хіт "Шейді Леді" від Філіпа Кіркорова. У Росії почали говорити по те, що Кіркоров став продюсером Лорак.

Терміни підготовки до конкурсу співачка вже зриває, пише газета "Сегодня". Дотепер Лорак мала записати аж 6 композицій – всенародний конкурс на найкращу пісню для Європи організував НТКУ. Однак, більшість мелодій Лорак не до смаку. Адже на 95 відсотків це був або шансон, або ж весільні наспіви.

Сама Ані відмовляється говорити про будь-яку композицію, щоб утримати інтригу.

ICTV