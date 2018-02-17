Ілон Маск показав свій "космічний" тостер в Instagram (фото)

У коментарях користувачі публікують фото таких же тостерів. Їх ціна на офіційному сайті виробника не перевищує 50 доларів.

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск, який нещодавно успішно запустив у космос ракету-носій Falcon Heavy з електромобілем Tesla Roadster, як виявилося – великий поціновувач космічної саги "Зоряні війни".

У своєму Instagram він опублікував фото домашнього тостера, який виготовлений у формі шолома найбільшого лиходія всесвіту Джорджа Лукаса — Дарта Вейдера, пише telegraf.

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У коментарях користувачі публікують фото таких же тостерів. Їх ціна на офіційному сайті виробника не перевищує 50 доларів, але це справжнє диво для справжніх фанатів космічної саги "Зоряні війни".