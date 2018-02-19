У сад британця під час чаювання з неба впала мертва акула (фото)

Зазначається, що акула на момент виявлення була вже мертвою.

Житель Великобританії Джеймс Хілл з міста Вітстабл, графство Кент, виявив у своєму саду мертву котячу акулу, яка впала з неба.

Чоловік пив чай у себе на кухні, коли туди зайшов його батько й сказав, що у них в саду лежить мертва акула зі сплющеним носом. Таке повідомлення опублікувало британське видання The Sun.

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На думку чоловіків, акула могла опинитися в саду через чайку або баклана. Птах, можливо, не зміг утримати свою здобич й впустив її.

"Знаєте, я саме наливав собі чай, коли акула впала в мій сад", - заявив Хілл пресі.

Як повідомляв УНІАН, в Національному парку Крюгера в ПАР бегемоти прогнали тупорилу акулу, яка в них врізалася.