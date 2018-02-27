Заспокоїв: Ердоган пообіцяв дитині, яка плакала, похорон з почестями (відео)

Слова президента Туреччини в соцмережах прирівняли до жорстокого ставлення до дітей.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган спробував заспокоїти заплакану дитину, пообіцявши їй похорон з почестями.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Під час з'їзду його партії Ердоган помітив у натовпі дівчину у військовій формі і запросив її на сцену. Коли після президентських поцілунків у щічки 6-річна Амине Тірас не заспокоїлася, президент пообіцяв урочисто поховати її, якщо вона загине через Туреччину.

Читайте такожІлон Маск назвав "пароль" від глобального інтернету

У соцмережах такі слова прирівняли до жорстокого ставлення до дітей, а один із екс-міністрів запитав, чи сказав би Ердоган це своїй внучці.

"Подивіться, у нас тут бордові берети! У неї в кишені турецький прапор. Якщо вона загине – її тіло покриють прапором! Вона готова на все, чи не так?" – проголосив Ердоган зі сцени.

Раніше з мільярдером Біллом Гейтсом стався конфуз на популярному телешоу.