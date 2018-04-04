Хлопчик заспівав у гіпермаркеті й підірвав мережу (відео)
— 🌊 (@fIacozayn) March 31, 2018
GUYS I FOUND THE VIDEO FULL OF THE WALMART BOY pic.twitter.com/KAic10gHMZ
У мережі набирає популярність відеоролик, на якому 10-річний хлопчик стоїть посеред гіпермаркету і виконує пісеньку з елементами йодля.
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Хлопчика звати Мейсон Ремсі. Він виконав композицію "Lovesick Blues" Хенка Вільямса, передає Mashable. За кілька днів відео зібрало понад два мільйони переглядів у Twitter.
Користувачі мережі неоднозначно відреагували на цей ролик. Хлопця прозвали Walmart Yodel Boy і стали робити з ним фотожаби та музичні пародії. Деякі зізналися, що після прослуховування не можуть позбутися настирливого звучання голосу Ремсі у своїй голові.
wtf is happening in Walmart pic.twitter.com/GLXVUGlQri— maddy (@maddy_jullieta) April 1, 2018
Dreamer X Walmart Kid pic.twitter.com/J7GuKAGerY— leon (@slaymerexha) March 31, 2018
А 3 квітня Ремсі записав звернення до шанувальників:
Yes I am the real Mason Ramsey pic.twitter.com/VU6CYSaN6c— Mason Ramsey (@theMasonRamsey) April 3, 2018