Хлопчик заспівав у гіпермаркеті й підірвав мережу (відео)

20:48, 04 квітня 2018
Курйози
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У мережі набирає популярність відеоролик, на якому 10-річний хлопчик стоїть посеред гіпермаркету і виконує пісеньку з елементами йодля.

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Хлопчика звати Мейсон Ремсі. Він виконав композицію "Lovesick Blues" Хенка Вільямса, передає Mashable. За кілька днів відео зібрало понад два мільйони переглядів у Twitter.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на цей ролик. Хлопця прозвали Walmart Yodel Boy і стали робити з ним фотожаби та музичні пародії. Деякі зізналися, що після прослуховування не можуть позбутися настирливого звучання голосу Ремсі у своїй голові.

А 3 квітня Ремсі записав звернення до шанувальників:

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Теги: #пісня