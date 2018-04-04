Хлопчик заспівав у гіпермаркеті й підірвав мережу (відео)

Хлопчик заспівав у гіпермаркеті "Волмарт" в Гаррісбергу (Іллінойс) пісню Хенка Вільямса "Lovesick Blues".

GUYS I FOUND THE VIDEO FULL OF THE WALMART BOY pic.twitter.com/KAic10gHMZ — 🌊 (@fIacozayn) March 31, 2018

У мережі набирає популярність відеоролик, на якому 10-річний хлопчик стоїть посеред гіпермаркету і виконує пісеньку з елементами йодля.

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Хлопчика звати Мейсон Ремсі. Він виконав композицію "Lovesick Blues" Хенка Вільямса, передає Mashable. За кілька днів відео зібрало понад два мільйони переглядів у Twitter.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на цей ролик. Хлопця прозвали Walmart Yodel Boy і стали робити з ним фотожаби та музичні пародії. Деякі зізналися, що після прослуховування не можуть позбутися настирливого звучання голосу Ремсі у своїй голові.

wtf is happening in Walmart pic.twitter.com/GLXVUGlQri — maddy (@maddy_jullieta) April 1, 2018

Dreamer X Walmart Kid pic.twitter.com/J7GuKAGerY — leon (@slaymerexha) March 31, 2018

А 3 квітня Ремсі записав звернення до шанувальників: