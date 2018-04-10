Картопляний "ігнор": Лукашенко розповів про свою жорстку дієту

Президент Білорусі розповів, що його раціон складається в основному з білкової їжі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко поділився секретами своєї дієти. Він повідомив, що вживає переважно білкову їжу.

Про це Лукашенко розповів під час сьогоднішньої прес-конференції, повідомляє Белта.

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"Три яйця вранці, в обід - м'ясо, увечері - риба, скільки хочеш. Жорстка дієта, білкова", - відповів Олександр Лукашенко на запитання, що надійшло від інтернет-користувачів напередодні заходу.

Білкова дієта передбачає зведення до мінімуму вживання вуглеводів. Таким чином Лукашенко довелося сильно обмежити вживання "національного продукту" - картоплі.

Білоруський президент також зазначив, що разом з правильним харчуванням важливо займатися спортом - близько двох годин в день.

Як повідомляв УНІАН, Лукашенко заявляв, що життя в Білорусії зараз "не прекрасне, воно терпиме". Але президент оголосив свої наміри в цьому році зробити її "не просто терпимою, а нормальною".