Президент Білорусі Лукашенко: "життя у нас не прекрасне, воно терпиме"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що в його країні є все, щоб у новому році життя в країні стало "не терпимим, а нормальним".

Про це повідомляє прес-служба Лукашенка.

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"Життя у нас не прекрасне, я це розумію, воно терпиме. У цьому році ми повинні зробити крок вперед, піднятися на сходинку вище, щоб це життя було не просто терпимим, а нормальним. Особливість нинішнього моменту в тому, що у нас все для цього є", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Олександр Лукашенко заявив, що Україна і її народ є рідними для Білорусі. Також Лукашенко хоче, щоб на сході України завершилася війна.

"Це дуже працьовитий народ, який я добре вивчив і знаю ще з молодості - мені довелося служити в Західному прикордонному окрузі. Я так званих «українських западенців» добре пізнав. Це дуже працьовиті, порядні люди, з якими треба просто вміти розмовляти", - сказав Лукашенко.