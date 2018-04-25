Остовпілий кіт впав з ноутбуком і став хітом мережі (відео)

Кіт став на ноутбук, остовпів і повалився на бік. Разом з ним полетів на підлогу і ноутбук.

У мережі набирає популярність відео, на якому раптово остовпілий кіт, наступив на ноутбук і впав зі столу разом з ним.

Відео опублікував користувач імені Брендон Салінас в Twitter.

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Пухнасте кошеня вирішило пройтися по клавіатурі ноутбука. Як тільки він став на нього чотирма лапами, то раптом ніби остовпів і повалився на бік. Разом з ним полетів на підлогу і ноутбук.

За кілька днів відео набрало майже п'ять мільйонів переглядів: їм поділилися 140 тисяч осіб, а ще 380 тисяч користувачів поставили лайки. Користувачі в коментарях відзначили, що не можуть перестати переглядати курйозне відео.

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