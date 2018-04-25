Остовпілий кіт впав з ноутбуком і став хітом мережі (відео)
13:57, 25 квітня 2018Курйози
4180 0
Кіт став на ноутбук, остовпів і повалився на бік. Разом з ним полетів на підлогу і ноутбук.
Звалився кіт підірвав мережу
У мережі набирає популярність відео, на якому раптово остовпілий кіт, наступив на ноутбук і впав зі столу разом з ним.
Відео опублікував користувач імені Брендон Салінас в Twitter.
Читайте такожЗлюки-коти: мережу підкорило відео, як агресивні кішки напали на собаку (відео)
Пухнасте кошеня вирішило пройтися по клавіатурі ноутбука. Як тільки він став на нього чотирма лапами, то раптом ніби остовпів і повалився на бік. Разом з ним полетів на підлогу і ноутбук.
За кілька днів відео набрало майже п'ять мільйонів переглядів: їм поділилися 140 тисяч осіб, а ще 380 тисяч користувачів поставили лайки. Користувачі в коментарях відзначили, що не можуть перестати переглядати курйозне відео.
Як повідомляв УНІАН, художник підкорив мережа гігантськими котами, "вбудованими" в міські пейзажі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter