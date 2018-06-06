Трамп потрапив у курйозну ситуацію через гімн (відео)

Користувачі мережі відреагували на незнання Трампом слів гімну.

Президент США Дональд Трамп, схоже, не знає слів гімну власної держави. Такі підозри виникли в мережі після того, як політика неодноразово ловили на тому, що на урочистих заходах він співає з усіма.

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71-річний Трамп переважно або просто стоїть із рукою на серці, або плямкає губами, вдаючи спів, або хитає головою і час від часу вимовляє окремі слова тексту, які неначе спливають у його пам'яті, передає ТаблоІD.

Таку чудасію помічали за Дональдом під час виконання гімну, "The Star-Spangled Banner" та патріотичної пісні "God Bless America".

President Anthem Respecter is respecting the anthem pic.twitter.com/tQQ2OJtyc3 — Aaron Rupar (@atrupar) June 5, 2018

Pres. Trump takes the field for the National Anthem ahead of tonight's college football championship game. https://t.co/JGVhB5xp1Apic.twitter.com/k4lFtrwXzI — ABC News (@ABC) January 9, 2018

Користувачі соцмереж реагують на це, як завжди, нищівними гіфками і жартами. "Гітлер принаймні знав слова пісень під час своїх заходів національної гідності", - зазначають в інтернеті.

Раніше президент США Дональд Трамп потрапив у курйозну ситуацію з парасолькою на виході з літака. Від потужного вітру парасолька Трампа вивернулася, але він все одно гордо ніс її високо піднятою над головою.