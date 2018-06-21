День селфі: найсмішніші казуси, які трапилися під час зйомок (відео)
17:35, 21 червня 2018Курйози
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21 червня у всьому світі відзначається неофіційне свято - День селфі.
День селфі: найсмішніші казуси, які трапилися під час зйомок
День селфі відзначають з 2014 року, його засновником вважається діджей Рік Макнілі з Техасу.
21 червня в світі відзначається неофіційне, але близьке для багатьох свято - День селфі. Як би люди не ставилися до цього стилю фотографії, селфі давно перетворилося на цілу культуру.
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Щоб зробити вдалий знімок, деякі люди стараються, як тільки можуть. Що з цього виходить - дивіться в нашій добірці.
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