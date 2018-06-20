Селфі ціною життя: в Індії чоловік зірвався зі скелі водоспаду під час спроби зробити гарне фото (відео)

Свідки нещасного випадку кажуть, що чоловік був напідпитку.

В Індії чоловік зірвався зі скелі водоспаду, коли спробував зробити приголомшливе селфі.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, заради красивої світлини чоловік намагався спуститися на один із камінців й стати ближче до водограю, однак послизнувся й зірвався у провалля.

Наразі тривають його пошуки, втім чи залишився він живим - невідомо. Рятувальники припускають, що його вже могло далеко занести течією.

Водночас свідки нещасного випадку кажуть, що чоловік був напідпитку.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, бажання зробити гарне фото чи селфі є однією з найпоширеніших причин загибелі серез туристів.