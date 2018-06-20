Селфі ціною життя: в Індії чоловік зірвався зі скелі водоспаду під час спроби зробити гарне фото (відео)
13:38, 20 червня 2018Новини туризму
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Свідки нещасного випадку кажуть, що чоловік був напідпитку.
В Індії чоловік зірвався зі скелі водоспаду, коли спробував зробити селфі
В Індії чоловік зірвався зі скелі водоспаду, коли спробував зробити приголомшливе селфі.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, заради красивої світлини чоловік намагався спуститися на один із камінців й стати ближче до водограю, однак послизнувся й зірвався у провалля.
Наразі тривають його пошуки, втім чи залишився він живим - невідомо. Рятувальники припускають, що його вже могло далеко занести течією.
Водночас свідки нещасного випадку кажуть, що чоловік був напідпитку.
Як повідомляв УНІАН.Туризм, бажання зробити гарне фото чи селфі є однією з найпоширеніших причин загибелі серез туристів.
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