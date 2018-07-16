Хлопець заснув в авто й став героєм фотожаб
Дописники спільноти i'm Telling God у Facebook уявили, що можна пропустити, заснувши у машині.
Про це їх попросила дівчина на ім'я Еріа, яка зробила відповідне фото свого бойфренда Скотта, пише TJournal.
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"У машині нас було п'ятеро, але ні наша енергійна бесіда, ні гучний сміх або вибоїни на дорозі не змогли розбудити його. Я зробила знімок, тому що нам було смішно, що він може спати, незважаючи на це все", - написала дівчина.
За її словами, вона не очікувала, що незнайомці з ентузіазмом відгукнуться на її прохання. За їхньою версією, Скотт, який заснув, пропустив привітання Кім Чен Ина, велетенського кота і Путіна верхи на ведмеді.
Раніше гнучкий кіт став зіркою інтернету після того, як власник опублікував спільне фото з ним.